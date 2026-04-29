El paraíso de Mendoza que se volvió una tradición para miles de turistas argentinos

Este rincón mendocino se destaca por muchas cosas, pero ha logrado cautivar al turismo por un aspecto en particular, el cual le valió una distinción internacional.

Este lugar tiene varios aspectos que lo destacan, pero uno de ellos lo hizo llevarse un merecido reconocimiento.

El turismo en Mendoza tiene destinos que no necesitan grandes presentaciones para sostener su atractivo. Más allá de que toda la atención suele estar centrada en los imponentes entornos naturales que abundan en la provincia, el vino juega un papel fundamental que atrae a visitantes de todos los rincones del mundo.

En ese aspecto, hay un sitio que no solo se destaca por las bodegas y viñedos, sino que tiene un toque que lo hace sobresalir. Se trata de su amabilidad y hospitalidad con los visitantes y turistas, un punto que los ubica entre los mejores puntos del país.

Chacras de Coria es un distrito del departamento de Luján de Cuyo , en la provincia de Mendoza. Se encuentra en el oasis norte mendocino, a unos 15 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. La localidad está integrada al Gran Mendoza, pero conserva una identidad propia marcada por sus calles arboladas, su plaza principal y un perfil residencial que convive con el movimiento turístico. Además, forma parte de una zona clave para el enoturismo mendocino.

Su ubicación dentro de Luján de Cuyo la conecta con circuitos de viñedos, bodegas boutique y espacios gastronómicos que aprovechan la tradición vitivinícola del departamento.

Uno de los principales atractivos de Chacras de Coria es recorrer su circuito gastronómico y vitivinícola . La localidad reúne restaurantes, cafés, bares y propuestas gourmet que combinan cocina regional con vinos mendocinos, una fórmula que la convirtió en una parada fuerte para quienes buscan una experiencia tranquila sin alejarse demasiado de la ciudad.

La Plaza General Espejo funciona como uno de los puntos centrales del paseo. En sus alrededores se concentra parte del movimiento local, con espacios para caminar, sentarse a descansar y visitar la tradicional feria de artesanos, una de las postales más reconocidas del distrito.

El turismo también encuentra en la zona una buena base para visitar bodegas y vivir experiencias vinculadas al vino. Algunas propuestas incluyen degustaciones, recorridos por viñedos y menús pensados para maridar con etiquetas locales, en un entorno que mantiene una relación directa con la historia agrícola y vitivinícola de Mendoza.

Otro aspecto que refuerza su atractivo es la hospitalidad. En 2026, Chacras de Coria fue distinguida por Booking como el segundo destino más hospitalario de Argentina, dentro de un ranking elaborado a partir de millones de opiniones verificadas de viajeros. Ese reconocimiento volvió a ubicarla entre los lugares más valorados del país por la calidad de la atención y la experiencia turística.

Cómo ir hasta Chacras de Coria

Desde la Ciudad de Mendoza, la forma más directa de llegar a Chacras de Coria es tomar la Ruta Provincial 82, conocida como Panamericana. El trayecto es corto y suele demandar entre 20 y 30 minutos en auto, dependiendo del tránsito y del punto exacto desde donde se salga.

También se puede llegar en transporte público desde distintos sectores del Gran Mendoza. Algunas líneas conectan la capital provincial, Luján de Cuyo y zonas cercanas con la localidad, por lo que es una alternativa posible para quienes no viajan en vehículo propio.