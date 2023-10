Guerra Israel-Hamas: así será el impacto en los mercados si escala el conflicto

La tensión en Medio Oriente podría seguir aumentando y la escalada sumar nuevos protagonistas. Si bien hasta ahora la reacción de los mercados fue moderada no se descartan escenarios más perturbadores. El petróleo se encamina a cerrar la segunda semana en alza y el oro , considerado activo de refugio, está en máximos desde mayo. ¿Hay riesgo de que haya una recesión global? ¿Hasta donde podría impactar la guerra en los mercados?

El analista también mencionó que podría suceder un efecto que se denomina flight to quality, es decir, se dispara la demanda de dólares a nivel mundial y genera una apreciación del dólar por sobre el resto de las monedas. Además, este conflicto armado, podría provocar un impacto en la deuda soberana de Estados Unidos.

Justamente este viernes, los precios de los bonos del Tesoro estadounidense repuntaron, ya que los inversores buscaron la seguridad de la deuda en medio de temores de una escalada de la guerra en Oriente Medio. Esto sucedió un día después de que el rendimiento referencial a 10 años rozara el 5% ante renovadas preocupaciones de que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo.

"En la medida en que escale el conflicto es probable que empiece a moverse un flujo de capitales a la compra de dólares, al oro y otros metales preciosos y eventualmente más compra de bonos del Tesoro americano", cerró el especialista.

¿Qué preocupa más la Fed o la guerra?

Para Gustavo Neffa, Partner and Director de Research for Traders, pese al conflicto "no hemos visto la disparada que debería darse en los precio de petróleo que, igualmente, está reaccionando al alza provocando un impacto en las expectativas de inflación. Esto se podría trasladar a una suba de la tasa de interés que, acoplado con el discurso agresivo de la Reserva Federal, crea un combo perfecto para frenar los mercados a corto plazo".

Durante la semana, ambos contratos de futuros de petróleo (WTI y el Brent) más inmediatos subieron más del 1%, un segundo salto semanal consecutivo. De escalar el conflicto entre la organización islamista palestina Hamas e Israel al resto de Medio Oriente, el precio del petróleo podría escalar hasta los u$s140 el barril, aseguraron estimaciones de Allianz Trade, subsidiaria de la aseguradora Allianz.

Por su parte, la bolsa de Nueva York cerró la semana en números negativos. "En estos días, el denominado índice (del miedo) VIX está la zona de 20%, bastante agitado pero no para preocuparse mucho, sin embargo le pone una cuota más de incertidumbre al escenario de corto plazo para los mercados en general y esto es negativo", añadió Neffa.

Para este analista es importante poner sobre la mesa al dólar, que podría dispararse y que esto, a su vez, frena la suba de los commodities que se vieron en los últimos días.

"Creo que vamos para un conflicto que va a durar bastante. No se va a resolver a corto plazo es una situación muy complicada que ya tiene un arrastre de décadas. La escalada del conflicto tensiona a los mercados que también están preocupados por el tema de las subas en las tasas de interés", cerró Neffa.