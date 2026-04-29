Donald Trump y Vladimir Putin mantuvieron una conversación de una hora y media sobre Irán y Ucrania

Los dos líderes mundiales hablaron en una nueva muestra de la cercana relación que mantienen. Ucrania, Irán, el intento de atentado contra Trump, algunos de los temas que compartieron.

Ambos líderes charlaron desde cada uno de sus despachos, en medio del alto al fuego en Teherán.

El presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso Vladimir Putin , mantuvieron una conversación telefónica de una hora y media este miércoles , según confirmó un asesor presidencial de Rusia. En palabras del consejero político Yuri Ushakov, la conversación fue en tono "franco" y "amistoso", subrayando que antes de iniciarse, Putin le trasmitió "palabras de apoyo " por el ataque de este fin de semana.

Según Ushakov, Putin consideró como una decisión "correcta", el haber estirado el alto al fuego por tiempo indefinido con Irán, luego de los numerosos ultimátums de Trump. Sin embargo, no dejó de remarcar que EEUU "debe darles una posibilidad a las negociaciones y ayudar a estabilizar la situación", en medio del enfriamiento de las tratativas en Islamabad, capital de Pakistán.

Al mismo tiempo, y siempre según el asesor Ushakov, el mandatario ruso llamó la atención sobre las "inevitables consecuencias nefastas" que tuvieron y tienen los ataques israelo-estadounidenses en Teherán y que "por supuesto, la opción de una operación terrestre en territorio iraní parece completamente inaceptable y peligrosa".

"Rusia está firmemente decidida a prestar todo su apoyo a los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica a la crisis y ha presentado una serie de propuestas destinadas a resolver las discrepancias en torno al programa nuclear iraní", afirmó, señalando que, "con este fin, se mantendrán contactos activos con los representantes de Irán, los líderes de los países del golfo Pérsico, así como con Israel y el equipo de negociadores estadounidenses".

En lo que concierne a Ucrania

rusia-ataque-ucrania (1)

Sobre el más que extenso conflicto con Ucrania, el presidente Trump cree que el acuerdo para un paz está al caer, siempre según Ushakov. Ante el pedido del estadounidense sobre el balance del conflicto, Putin dijo que las tropas rusas "mantienen la iniciativa estratégica" y avanzan contra las posiciones ucranianas.

Además, el mandatario aseguró desde Moscú que está dispuesto a una tregua durante el próximo 9 de mayo, en el Día de la Victoria. El mandatario estadounidense apoyó la iniciativa del presidente ruso. También destacó que las celebraciones por el Día de la Victoria marcan la "victoria común" de Rusia y EEUU sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

A pesar del optimismo de Trump por un acuerdo, Putin se declaró inquebrantable en conseguir sus objetivos militares en contra de Kiev. En ese contexto, Putin sostuvo que para llegar a un acuerdo diplomático, es necesario que el presidente ucraniano Volodomir Zelenski, acepte la propuesta de Rusia, que afirma haberle planteado previamente.

Putin se mete en la negociación entre EEUU e Irán en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz

Días atrás, Putin comenzó a involucrarse en las negociaciones por el conflicto en Medio Oriente y mantuvo un encuentro clave con el canciller iraní Abbas Araghchi, en paralelo a una nueva propuesta de Irán sobre el estrecho de Ormuz que busca aliviar tensiones con EEUU.



La reunión se llevó a cabo en San Petersburgo, donde Putin recibió a Araghchi en un contexto de creciente tensión regional y con un alto el fuego aún frágil entre Irán y Estados Unidos. Desde el Kremlin, el vocero Dmitri Peskov remarcó que “la importancia de esta conversación es difícil de sobrestimar” frente al escenario actual.

Según medios estatales rusos, el mandatario aseguró que Moscú hará “todo” lo posible para avanzar hacia un acuerdo de paz en Medio Oriente. La participación de Rusia refuerza su rol como actor clave en la región y como aliado estratégico de Teherán.