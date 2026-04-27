El canciller de Alemania criticó a EEUU: "No tienen estrategia" y están siendo "humillados por Irán"

Friedrich Merz cuestionó la conducción de Washington en la guerra contra el país persa y advirtió que el conflicto se prolongará. Además, volvió a señalar que Europa no fue consultada sobre los ataques y alertó por el impacto económico del confflicto en Alemania.

El Gobierno alemán recortó sus previsiones de crecimiento y advirtió que la suba de la energía, ligada al conflicto, complica la recuperación económica.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz , declaró este lunes que " los estadounidenses, evidentemente, no tienen estrategia" , respecto a la guerra con Irán, además de que resaltó que el accionar iraní está "humillando" a Washington.

“Por el momento, no veo qué salida estratégica elegirán los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes están negociando con gran habilidad , o mejor dicho están evitando negociar con gran habilidad”, dijo Merz en el instituto Carolus-Magnus de Marsberg, Renania del Norte-Westfalia.

“ Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní , especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria”, agregó.

Además, el mandatario remarcó que nadie desde Washington y Tel Aviv avisó o consultó a Europa sobre los ataques que se desataron en Teherán, el pasado 28 de febrero. “Si hubiera sabido que la situación continuaría así durante cinco o seis semanas, empeorando progresivamente, se lo habría dicho con aún más contundencia ”, admitió Merz, remarcando su postura en contra de la guerra, evaluándola como una decisión desacertada de Donald Trump.

A pesar de remarcar su deseo de que el conflicto "termine cuanto antes", Merz señaló que no ve una finalización del conflicto en el corto plazo “porque los iraníes son obviamente más fuertes de lo esperado , y los estadounidenses claramente no tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones”. Por eso, cree que la "situación es bastante complicada".

Cerrando, el canciller alemán enfatizó sobre los problemas económicos que está generando el conflicto en Medio Oriente para su país. “Esta guerra contra Irán tiene un impacto directo en nuestra producción económica y, por lo tanto, debe terminar cuanto antes”, afirmó.

Alemania reduce a la mitad su previsión de crecimiento anual por los efectos de la guerra en Medio Oriente

Según un informe del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática (BMWK), se espera un avance del 0,5% anual, ante un 1% proyectado en enero.

La ministra del BMWK, Katherina Reiche, explicó que la guerra entre EEUU, Israel e Irán, junto con el cierre del estrecho de Ormuz, elevó los precios de la energía y las materias primas. Esto, además de afectar a los hogares, aumenta los costos empresariales.

La economía alemana llevaba dos años consecutivos de contracción cuando en 2025 creció apenas 0,2%. Para este año, se estimaba que el impulso del gasto público en infraestructura y defensa impulsara una recuperación más sólida, pero este salto en los precios energéticos ha frenado esas expectativas.

Sumado a eso, el Gobierno también recortó su pronóstico para 2027, del 1,3% al 0,9%, y advirtió que las perspectivas siguen siendo muy inciertas, y que se encuentran atadas a la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Los precios de la energía en Alemania se incrementaron exponencialmente luego del estallido del conflicto, a fines de febrero. Esta subida del 7,2% interanual llevó a una inflación del 2,7% en marzo, luego del 1,9% en febrero. En tal sentido, la administración alemana estimó que la inflación promediará 2,7% en 2026 y 2,8% en 2027, según informó Xinhua.

Por su parte, los principales institutos económicos de Alemania también recortaron su pronóstico para 2026. Pasaron de un 1,3% proyectado en otoño pasado al 0,6%.

Mientras tanto, Berlín ya anunció medidas temporales para enfrentar las consecuencias de la guerra, como reducciones del impuesto sobre los combustibles y apoyo financiero a empleados. Sin embargo, Reiche advirtió que se trata de políticas a corto plazo que no solucionan las debilidades estructurales del país, por lo que pidió reformas para reducir la carga fiscal, recortar los costos energéticos y simplificar la burocracia.