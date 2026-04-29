De cuánto es la fortuna de Manny Pacquiao, el boxeador récord que marcó a toda una generación

Esta figura del deporte vuelve a la escena con un duelo que podría mover cantidades inéditas de dinero y hacerse viral en todo el mundo.

La historia de Manny Pacquiao en el ring comenzó hace varias décadas y fue su éxito deportivo lo que logró volverlo influyente en el medio, con una gran capacidad para reinventarse y construir una fortuna de millones . Sus i cónicos logros aún no tienen comparación dentro del boxeo profesional y lo posicionan como una de las primeras figuras.

Desde sus comienzos en Filipinas hasta llegar a las grandes bolsas millonarias, el recorrido de esta estrella del deporte logró construir un perfil único dentro del medio . A eso se le suma su paso por la política y el impacto social que causó, lo que lo mantiene vigente incluso fuera del ring.

A los 13 años se tatuó un guante de boxeo cuando decidió dedicarse al deporte, influenciado por el combate Tyson vs. Douglas.

Manny Pacquiao nació el 17 de diciembre de 1978 en una zona humilde de Filipinas . Durante su infancia vivió con limitaciones económicas, lo que lo llevó a iniciarse en el boxeo desde muy joven como una forma de sostener a su familia . Debutó como profesional a los 16 años y rápidamente mostró condiciones que lo destacaban, logrando un récord de 62 triunfos , de los cuales 39 llegaron por nocaut, además de 8 derrotas y 2 empates.

Su carrera alcanzó un nivel histórico al conquistar títulos mundiales en ocho categorías distintas , un logro que ningún otro peleador pudo igualar. Se enfrentó a rivales de primer nivel como Oscar De La Hoya, Miguel Cotto y Juan Manuel Márquez, entre otros. El estilo de Pacquiao se basó en la velocidad, agresividad y una gran capacidad de adaptación, lo que lo convirtió en un uno de los nombres más influyentes del boxeo moderno.

Su etapa como político

El impacto de Pacquiao no se limitó al deporte. En 2007 intentó ingresar al Congreso de Filipinas, aunque en ese momento no logró el objetivo. Tres años más tarde volvió a presentarse y obtuvo una banca. En 2016 dio otro paso importante al ser elegido senador, cargo que le permitió ampliar su influencia dentro del país, pero sin dejar de hacer algunas presentaciones en el ring.

En 2022 buscó la presidencia de Filipinas, aunque no consiguió imponerse en las elecciones. De todas formas, su figura todavía se considera importante dentro del escenario político local y continúa vinculada a la creación de proyectos tanto sociales como comunitarios.

Pacquiao-vs-Mayweather Las estrellas del boxeo se volverán a enfrentar después de 11 años. Gentileza - Showtime

Regreso al ring: cuál será la próxima pelea de Pacquiao

El regreso de Pacquiao al boxeo mantiene a todo el mundo expectante, el combate más esperado es una nueva pelea contra Floyd Mayweather Jr., su histórico rival. El último enfrentamiento entre ambos fue el 2 de mayo de 2015 y rompió todos los récords de ingresos. Ese evento superó los 600 millones de dólares en recaudación total, convirtiéndose en el más lucrativo en la historia del boxeo.

En aquella ocasión, Mayweather ganó por decisión unánime, pero Pacquiao se llevó cerca de 130 millones de dólares entre la bolsa garantizada y la participación en el pago por evento. Para este 2026, se espera que la revancha vuelva a generar cifras de ese nivel o incluso superiores. El interés de los fanáticos, la historia que existe entre ambos y el impacto comercial del combate anticipan un evento inigualable.

Fortuna de millones: el patrimonio de Manny Pacquiao

El patrimonio de Manny Pacquiao se calcula en 220 millones de dólares después de más de dos décadas de actividad en el boxeo profesional, con sus contratos publicitarios y otros emprendimientos. A lo largo de su carrera, acumuló ingresos cercanos a los 500 millones de dólares entre peleas y acuerdos comerciales. Gran parte de ese dinero provino de eventos de PPV (pago por visión), donde llegó a convocar a unos 20 millones de compradores en distintas veladas.

Solo sus combates bajo ese formato generaron alrededor de 1.300 millones de dólares en ingresos totales. Este nivel de facturación lo dejó entre los deportistas mejor pagos del mundo en varias temporadas. Fuera del ring, también invirtió en propiedades de alto valor, ya que en 2009 adquirió una vivienda en Los Ángeles por 2 millones de dólares. Más tarde, en 2015, compró una mansión en Beverly Hills por 12,5 millones de dólares.