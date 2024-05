Hombre fuerte de la Fed dio un dato clave para los mercados

"No veo ningún indicador ahora que me diga (...) que hay una razón para cambiar la postura de la política monetaria ahora y no espero eso, no espero obtener esa mayor confianza que necesitamos ver en el progreso de la inflación hacia un objetivo del 2% en el muy corto plazo". "No veo ninguna necesidad de endurecer la política monetaria hoy", dijo Williams, echando agua sobre la especulación de que la Fed podría necesitar subir más los tipos para reducir la inflación a los niveles deseados.