Inversiones: el mercado celebra la aprobación de la ley Bases, pero queda la duda del cepo

En ese contexto, la pregunta obligada es qué sigue hacia adelante para el mercado y cuál es el asset class indicado para exponerse a la Argentina: las acciones o los títulos de deuda . Sucede que, en la vereda contraria a la renta variable, que no ha tenido una mala performance, están los bonos "hard dollar" a la espera de vientos a favor para retomar el rally que supieron tener en abril.

No obstante, hay que aclarar que no todo está saldado para el mercado. La ralentización del ritmo de compra por parte del Banco Central (BCRA) en junio, junto a la determinación con la que algunos funcionarios se aferran al cepo, le marca el compás al Gobierno sobre las próximas señales que debe dar, pues hay serias dudas al respecto que, hasta hace poco, no existían. Y, es allí, cuando el mercado recuerda que todavía hay una deuda pendiente.