La city mide el impacto del escándalo cripto de Javier Milei y anticipa lo que puede pasar con el dólar, acciones y bonos

Por lo pronto, el mercado local operará “a media máquina” en el inicio de semana debido al feriado de este lunes en Estados Unidos por el "Día de los Presidentes" (no se moverá el riesgo país, actualmente en 675 puntos ). La ausencia de la referencia de Wall Street podría derivar en una jornada con menor volumen operado y movimientos más erráticos, tanto en los activos de renta fija, como variable.

Así y todo, varios de los operadores de la city consultados por Ámbito esperan una primera respuesta negativa del mercado este lunes, con una posible mayor presión sobre el tipo de cambio , aunque descartan, por el momento, un castigo de grandes proporciones, mientras comienzan a evaluar nuevos escenarios, teniendo en cuenta si aparece cierta pérdida de confianza en el Ejecutivo. "Debería tener un impacto, con baja de bonos y ´equity´ por un mayor riesgo político", anticipa una fuente del mercado. Y un analista financiero complementa: "Yo veo más baja de bonos y acciones, que habían quedado un poquito caras, pero al retroceso lo observo desde diciembre, y no lo voy a vincular ahora por el efecto $LIBRA".

Otros entienden que un recorte inicial en los precios de los activos argentinos puede ser aprovechado como oportunidad de compra en un par de días, ya que consideran que el evento cripto no tendrá un impacto relevante, toda vez que el Gobierno mantenga su eje en la política económica, basada en el equilibrio fiscal, el ajuste del gasto público, la emisión cero, etc., sin soslayar cierta inquietud frente a la escasa la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA) en el arranque del 2025, bajo la expectativa de un pronto acuerdo con el FMI. "No creo que tenga algún impacto mayor", refuerza el CEO de una importante sociedad de bolsa, en una mirada inicial sobre el suceso.