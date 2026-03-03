Wall Street retrocedió con fuerza ante los temores de mayor inflación por la guerra en Medio Oriente

La creciente conflictividad entre EEUU-Israel e Irán aumentó la preocupación por la desaceleración del crecimiento económico y la influencia del factor petróleo en la inflación. El sector minorista acaparó la atención tras los positivos resultados de Target.

El Nasdaq Composite se depreció un 1% hasta los 22.516,69 puntos, y lideró los retrocesos entre los principales índices.

Las acciones estadounidenses cayeron con fuerza este martes y los tres índices de referencia cerraron en rojo, ya que la creciente conflictividad en Medio Oriente aumentó la preocupación por la desaceleración del crecimiento económico y la influencia del factor petróleo en la inflación . El sector minorista acaparó la atención tras los positivos resultados de Target .

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,83% a 48.501,27 puntos ; el S&P500 perdió un 0,94% a 6.817,13 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 1% hasta los 22.516,69 puntos .

El lunes, tanto el S&P500 como el Nasdaq cerraron en verde, recuperándose de las fuertes pérdidas iniciales provocadas por los ataques del fin de semana contra Irán , por parte de Estados Unidos e Israel , mientras que el Dow Jones cayó tan solo un 0,2% , recuperando gran parte de sus fuertes caídas iniciales. Pero la confianza se deterioró , a pesar del cierre razonablemente positivo, debido a la preocupación por la expansión del conflicto en Oriente Medio , después de que una embajada estadounidense en la capital de Arabia Saudí, Riad , fuera atacada por drones iraníes , al igual que centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y Baréin .

El Departamento de Estado de EEUU anunció el martes que ordenó la salida del personal del gobierno estadounidense y sus familiares en situaciones no necesarias de Baréin, Irak y Jordania .

En su primer evento público desde el inicio de los ataques, el presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó: "Ya estamos muy adelantados a nuestras proyecciones" , y señaló “seguiremos cueste lo que cueste” .

Posteriormente, afirmó en una publicación en redes sociales que Estados Unidos cuenta con un suministro "prácticamente ilimitado" de algunos tipos de armas.

Según analistas de ANZ Bank, “El impacto inflacionario del conflicto es un importante motivo de preocupación para los inversores, especialmente debido al fuerte aumento de los precios del petróleo; además, está latente la preocupación por las posibles interrupciones del suministro.”

Los mercados temen que un aumento sostenido del precio del petróleo pueda impulsar la inflación a nivel mundial y generar una perspectiva más restrictiva por parte de los principales bancos centrales. El aumento del precio del petróleo representa un shock negativo de oferta, que incrementa la inflación y los riesgos de crecimiento a la baja. “El resultado para las economías dependerá de la duración del conflicto”, añadieron.





mercados eeuu wall street Depositphotos

La opinión de la Reserva Federal

“Es demasiado pronto para determinar cómo la guerra con Irán afectará la inflación y el crecimiento de EEUU, pero la economía estadounidense depende menos del petróleo importado que en el pasado y mostró resistencia a los choques de precios energéticos”, dijo el martes el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

Williams dijo a la prensa, después de hablar en una conferencia organizada por America’s Credit Unions en Washington, que la transmisión de los efectos económicos del conflicto ocurriría principalmente a través de los precios de los activos y las reacciones del mercado financiero, que son razonablemente moderadas hasta ahora.

"Nadie puede estar seguro de cuánto durará esto o las implicaciones más amplias", dijo Williams. "La experiencia pasada demostró que los movimientos en los precios del petróleo que vimos hasta ahora no cambian fundamentalmente la economía, pero esperaremos y veremos."

Cayeron las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses

Los títulos de las grandes aerolíneas de EEUU siguieron bajando, marcando el segundo día consecutivo de pérdidas, mientras los precios mundiales del petróleo continuaban subiendo en medio de la escalada del conflicto en el Cercano Oriente.

United Airlines cayó un 0,6%, American Airlines descendió un 0,5% y Southwest Airlines retrocedió un 1,1%.

Los precios del petróleo subieron aproximadamente un 30% en lo que va del último año y medio de los conflictos en curso, lo que genera preocupación sobre el aumento de los costos del combustible para aviones, que podrían presionar los márgenes de beneficio de las aerolíneas. Las empresas están monitoreando los aumentos en los precios del combustible mientras los pasajeros intentan conseguir vuelos fuera de las regiones en conflicto.

Por otra parte, en el calendario empresarial, Target subió un 6,7% tras pronosticar ventas anuales superiores a las estimadas, mientras la empresa minorista se prepara para una nueva etapa bajo la dirección de su director ejecutivo, Michael Fiddelke.

La compañía espera un crecimiento de las ventas netas del 2% para 2026, en comparación con las expectativas de un aumento del 1,76%, lo que sugiere que los consumidores estadounidenses se mantienen razonablemente optimistas, a pesar de la continua crisis de asequibilidad.

La minorista de electrónica Best Buy también cotizó al alza, creciendo un 7% cuando reportó ganancias superiores a lo esperado en el cuarto trimestre.

Las acciones de Applied Digital Corporation cayeron un 6,6% cuando la compañía anunció planes para una oferta de deuda de u$s2.150 millones a través de su filial.

Applied Digital informó que su filial, APLD ComputeCo 2 LLC, tiene la intención de ofrecer esa cantidad en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2031, en una colocación privada para compradores institucionales cualificados. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no hay garantía sobre si se completará o cuándo.

Una decisión sorpresiva de Donald Trump

El primer mandatario estadounidense dijo el martes que EEUU cortaría todo comercio con España, después de que ese país se negara a permitir que el ejército estadounidense utilizara sus bases para misiones relacionadas con los ataques contra Irán, según información de Reuters.

"España se ha portado fatal", dijo Trump a periodistas durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, y añadió que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, "romper todas las relaciones" con España.

"Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", añadió.

Los comentarios de Trump ocurrieron después de que Estados Unidos trasladara 15 aviones, incluidos aviones cisterna de reabastecimiento, a las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, y luego de que el Gobierno socialista del país dijera que no permitiría su utilización para atacar a Irán.