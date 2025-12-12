Balotaje presidencial en Chile: quiénes son Jeannette Jara y José Antonio Kast y qué proponen

Ambos candidatos se disputarán la presidencia este domingo, con dos modelos de sociedad opuestos. La puja se centra en la influencia de la Iglesia católica en decisiones y derechos individuales.

Se trata de una elección pulseada por dos extremos que pujan por la incidencia de la Iglesia católica en los derechos individuales.

Chile decidirá este domingo entre dos visiones de sociedad en su balotaje presidencial: la candidata Jeannette Jara representa más derechos para las mujeres mientras que José Antonio Kast, católico de extrema derecha, aparece como el favorito en los sondeos.

El país fue durante mucho tiempo uno de los más conservadores de América Latina, con una marcada influencia de la Iglesia: el divorcio fue autorizado en 2004 y la prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo fue levantada en 2017.

Sin embargo, el aborto solo está permitido en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o inviabilidad del feto . Tras el estallido social de 2019 contra las desigualdades, se aprobó a finales de 2021 una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego, el presidente Gabriel Boric encabezó en 2022 un gobierno que se autodenominó "feminista".

La ministra chilena de la Mujer, Antonia Orellana , elogió en una entrevista con la AFP "cuatro años de avance", entre ellos la creación de un registro nacional de deudores de pensiones alimenticias (en su mayoría padres) como un dispositivo que benefició a más de 300.000 familias.

También se aprobó una amplia ley de prevención y lucha contra las violencias hacia las mujeres . Pero Orellana dijo que le "preocupa" lo que pueda suceder con este texto cuya implementación aún requiere "varios años de esfuerzos y voluntad política".

Una de las promesas de campaña de Boric, garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sigue siendo objeto de debate en un Parlamento dividido. Kast se pronunció en el pasado contra el aborto, la anticoncepción, el divorcio y el matrimonio homosexual, en particular durante la campaña presidencial de 2021 que lo enfrentó a Boric.

Miembro del movimiento católico conservador Schönstatt y defensor de un modelo tradicional de familia, Kast evitó el tema de los derechos individuales y centró toda su campaña en la mano dura contra la inseguridad y la inmigración irregular.

Por su lado, Jara, nacida en un barrio popular y madre de un hijo, tiene un discurso muy diferente. Es ex ministra de Trabajo del gobierno de Boric y representa a una amplia coalición de izquierda que promete una gestión "de equidad e igualdad entre hombres y mujeres".

También proyecta apoyar en el Parlamento el texto que busca legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. En Santiago, una potencial victoria de Kast preocupa a los votantes de Jara.

El analista del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), Guillaume Long, ve en Kast a un "personaje muy ideológico", un "convencido de la construcción de un mundo mucho más patriarcal". Con todo, si fuera elegido, no tendría "una autopista por delante" y tendría que encontrar apoyos en un Parlamento fragmentado para sacar adelante proyectos de ley.

Por su lado, la experta en relaciones internacionales de la Universidad de los Andes de Bogotá Carolina Urrego-Sandoval no anticipa un retroceso en las leyes ya aprobadas. En cambio, augura "transformaciones en los discursos", recortes de financiamiento para diversas iniciativas a favor de las mujeres y de las personas LGBT+ como un retroceso de la educación sexual.

Balotaje en Chile: José Antonio Kast y Jeannette Jara disputan la segunda vuelta en un clima político al rojo vivo

Chile entra en la recta final hacia un balotaje decisivo, donde José Antonio Kast y Jeannette Jara se disputan voto a voto una elección marcada por la polarización y la incertidumbre, mientras ambos aceleran la conquista del electorado de centro que definirá al próximo presidente.

Con el calendario entrando en cuenta regresiva hacia el domingo 14 de diciembre, la campaña se tensó al máximo. El escenario quedó configurado después de la primera vuelta del 16 de noviembre, donde Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista y del oficialismo, lideró con el 26,85% de los votos, seguida muy de cerca por el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, que reunió el 23,93%.

Esa diferencia mínima, inferior a tres puntos, abrió una contienda totalmente abierta. Como la ley chilena prohíbe publicar encuestas durante los 14 días previos a la elección, los últimos números disponibles (difundidos a inicios de diciembre) mostraban a Kast superando el 50% de intención de voto. Sin embargo, los comandos de campaña saben que el resultado dependerá de la capacidad de movilizar a quienes se abstuvieron en la primera vuelta y de atraer a los votantes moderados.