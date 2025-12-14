Jeannette Jara reconoció la derrota ante José Antonio Kast: "La democracia habló fuerte y claro"

El candidato de ultraderecha se impuso ante la oficialista por un amplio margen y será el próximo presidente de Chile.

Minutos después de que se publicaran los primeros resultados oficiales del balotaje en Chile -que indicaban una tendencia irreversible-, la candidata oficialista Jeannette Jara reconoció la derrota y se comunicó con su rival electoral, José Antonio Kast, para "desearle éxito".

Con el 83% de los votos escrutados, el líder de derecha se imponía con el 58,61% ante Jara, que quedó relegada al segundo lugar con el 41,39% . Ante este escenario de amplia diferencia, la referente del Partido Comunista de Chile reconoció la derrota a través de sus redes sociales.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile ", escribió la candidata de izquierda, que buscaba suceder a Gabriel Boric.

Pese a la derrota, Jara se dirigió a su electorado y aseguró: "Tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho ", enfatizó.

En el mismo sentido se pronunció el presidente actual de Chile, Gabriel Boric, quien habló desde el Palacio de la Moneda y adelantó que invitó a Kast "para dar inicio a una transición ordenada”. Además, dijo que se comunicó con Jara para “agradecer su iniciativa”.

“Tenemos motivos para estar orgullosos de nuestro país en general y también de la solidez de nuestra democracia”, sostuvo el mandatario y destacó la velocidad con la que se conocieron los resultados y la falta de cuestionamientos.

“Quiero transmitirles que entregaremos el 11 de marzo un país en marcha. Un país que tiene un tremendo potencial. Y que al final del día, el progreso de Chile se construye sobre el legado de quienes nos precedieron. Y esos legados no son personales”, dijo Boric.

A su vez, remarcó que Kast “no representará solo a los que votaron por él, sino a todos los chilenos y chilenas” y le deseó “que se disponga a tender puentes, a escuchar”.

Si bien Jara había logrado superar a Kast en la primera vuelta con el 26,85% ante el 23,93% de su rival, se anticipaba que el resultado no iba a ser el mismo en el balotaje.

Los sondeos previos anticiparon una contundente victoria del líder de derecha ya que, si bien había quedado levemente por debajo de la oficialista en la primera vuelta electoral, traía una propuesta similar al del resto de los candidatos que quedaron en el camino.

De hecho, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei (tercero y cuarta respectivamente) habían explicitado su apoyo a Kast para esta segunda vuelta.

Un sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo había previsto que el dirigente de derecha alcanzara el 61% de los votos, contra el 39% de la oficialista, un panorama similar al que mostraron los resultados oficiales.