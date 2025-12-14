El Gobierno felicitó a José Antonio Kast y expresó su voluntad de fortalecer la relación bilateral con Chile

A través de un comunicado de Cancillería y un tuit de Javier Milei, la administración libertaria saludó al presidente electo y ratificó la disposición a cooperar en democracia, comercio y seguridad regional.

El Gobierno argentino , mediante un comunicado de Cancillería , festejó la victoria del presidente electo José Antonio Kast . El mensaje incluyó un fuerte respaldo institucional y la voluntad de profundizar la cooperación bilateral y regional. Por su parte, el presidente Javier Milei hizo lo propio en su cuenta de X.

Más de 15,7 millones de ciudadanos participaron del balotaje en el que Kast superó a Jeannette Jara. La jornada se desarrolló bajo la fiscalización del Servicio Electoral de Chile (Servel) y con la supervisión de más de 26.000 efectivos desplegados en todo el país.

En un pronunciamiento oficial difundido tras conocerse los resultados de las elecciones en Chile, el Gobierno de la República Argentina felicitó al país vecino por el desarrollo del proceso democrático y destacó el resultado que consagró a José Antonio Kast como presidente electo.

“El Gobierno de la República Argentina felicita al pueblo de la República de Chile por la jornada electoral llevada a cabo hoy y celebra la victoria del Presidente electo, José Antonio Kast ”, señala el comunicado emitido por la Cancillería argentina .

En el mismo texto, el Ejecutivo nacional expresó sus deseos de éxito para la próxima gestión y remarcó la importancia de la cooperación regional. “ La Argentina augura al nuevo Presidente el mayor de los éxitos en su gestión y manifiesta su voluntad de trabajar conjuntamente con Chile y con los países socios de la región en la defensa de los principios de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos ”, sostuvo el documento oficial, al tiempo que subrayó la necesidad de enfrentar desafíos comunes y promover el crecimiento económico y la prosperidad de los países de la región.

— Pablo Quirno (@pabloquirno) December 14, 2025

El comunicado también hizo hincapié en la agenda bilateral inmediata y en los ejes prioritarios de cooperación entre ambos Estados. En ese sentido, afirmó que el Gobierno argentino transmite su “disposición para comenzar a dialogar con las nuevas autoridades en materias prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía”.

Finalmente, la Cancillería expresó una mirada estratégica sobre el vínculo entre Buenos Aires y Santiago. “La Argentina confía en que el fortalecimiento de la relación bilateral se convertirá en un nuevo faro de libertad desde el Cono Sur para la región y para el mundo”, concluyó el mensaje oficial.

Por su parte, el Presidente publicó en su cuenta de X un mensaje en el que celebró "el aplastante triunfo de su amigo" Kast. "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI", escibió el mandatario.





Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



— Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Jeannette Jara reconoció la derrota ante José Antonio Kast: "La democracia habló fuerte y claro"

Minutos después de que se publicaran los primeros resultados oficiales del balotaje en Chile -que indicaban una tendencia irreversible-, la candidata oficialista Jeannette Jara reconoció la derrota y se comunicó con su rival electoral, José Antonio Kast, para "desearle éxito".

Con el 83% de los votos escrutados, el líder de derecha se imponía con el 58,61% ante Jara, que quedó relegada al segundo lugar con el 41,39%. Ante este escenario de amplia diferencia, la referente del Partido Comunista de Chile reconoció la derrota a través de sus redes sociales.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile", escribió la candidata de izquierda, que buscaba suceder a Gabriel Boric.

Pese a la derrota, Jara se dirigió a su electorado y aseguró: "Tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", enfatizó.