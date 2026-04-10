Top 5: cuáles son los FCI en pesos que más rindieron en el último año y le ganaron a la inflación

Los fondos comunes de inversión que más rindieron en pesos en el último año duplicaron el avance de la inflación, por lo que el retorno real superó el 30%.

Los FCI que más rindieron en pesos en el último año duplicaron el avance de la inflación.

En un contexto de alta volatilidad, pero con fuerte recuperación de los activos locales, varios fondos comunes de inversión (FCI) en pesos lograron destacarse por sus rendimientos en el último año (YTY) y consiguieron ganarle a la inflación . Según datos de FondosOnline, estos fueron los cinco mejores.

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Este fondo encabeza el ranking con un rendimiento anual cercano al 80%. Se trata de un FCI de renta variable que tiene como objetivo optimizar una cartera que invierta en acciones latinoamericanas .

Actualmente, la exposición se concentra en Cedears de compañías de Brasil . El estilo de gestión del fondo es activo, basado principalmente en el análisis fundamental a través del estudio de variables críticas de los modelos de negocios de las compañías.

Muy cerca aparece este fondo gestionado por Allaria, con una estrategia que combina análisis fundamental con técnicas cuantitativas avanzadas para el armado de la cartera con el objetivo de optimizar el retorno de largo plazo, ajustado por riesgo, con foco en Cedears brasileños .

El tercer puesto lo ocupa este fondo que invierte principalmente en acciones brasileñas, tal como indica su nombre. La apuesta por esta economía le permitió capturar subas en sectores como energía, bancos y consumo .

Este tipo de FCI canaliza el capital hacia renta variable internacional, lo que implica mayor volatilidad pero también mayor potencial de retorno.

4. Consultatio Deuda Argentina (66,5%)

A diferencia de los anteriores, este fondo es de renta fija. Invierte en bonos soberanos y corporativos argentinos, incluyendo instrumentos ajustados por inflación (CER), dólar linked y deuda en moneda dura.

Su rendimiento refleja la compresión de tasas y la recuperación de los bonos locales. Este tipo de fondos suele ser menos volátil, aunque igualmente sensible al contexto macroeconómico.

5. Delta Recursos Naturales (65,8%)

Cierra el ranking este fondo de renta variable enfocado en compañías vinculadas a recursos naturales, como energía, minería y commodities.

Este tipo de estrategia se beneficia de ciclos alcistas en precios internacionales, además del peso de empresas energéticas dentro del mercado argentino.

En todos los casos, los FCI que más rindieron en pesos en el último año duplicaron el avance de la inflación, por lo que el retorno real superó el 30%.