La presión cambiaria sigue a pesar del mercado cerrado: el dólar cripto roza los $1.500

El dólar cripto -que opera las 24 horas y todos los días- se dispara y algunas plataformas vender por encima del techo de la banda de flotación. En la semana, el tipo de cambio oficial anotó su mayor suba semanal en el segmento mayorista desde la devaluación de 2023.

Tras el traspié electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno debió afrontar una tensa semana en el plano cambiario, con un dólar oficial que trepó 1,5% a $1.453 el pasado viernes y acumuló un incremento total de 7,2% ($98) en la semana , la mayor corrección semanal desde la devaluación en el inicio del gobierno de Javier Milei . En este escenario, la presión cambiaria continúa este sábado a pesar del mercado cerrado: el dólar cripto se vende hasta $1492 en las principales plataformas.

La racha alcista de la semana también se vio reflejada en el dólar blue , que registró su mayor suba semanal en dos meses, aunque concluyó la semana por debajo del oficial y los financieros.

En los mercados online se negocian a diario las llamadas stablecoins, conocidas popularmente como “dólar cripto”, una variante digital que muchos comparan con el dólar blue.

En la Argentina, las más utilizadas son aquellas que mantienen una paridad directa con la divisa estadounidense, como USDT o DAI, lo que las convierte en una herramienta sencilla para quienes buscan dolarizar sus ahorros sin pasar por los canales tradicionales.

Las cotizaciones, que operan las 24 horas, se mueven actualmente en una franja que va de $1.477 a $1.489, aunque en algunas plataformas se llega a ofrecer a $1.492.

El dólar mayorista marcó su mayor salto semanal en casi dos años

El dólar oficial cerró la semana con una suba que no se veía desde la devaluación de 2023 y quedó a solo 1,3% del techo de la banda cambiaria. Durante la jornada, en el mercado se encendieron las versiones sobre una eventual intervención del Banco Central (BCRA) después de que, cerca del mediodía, apareciera una orden de venta en pantalla a $1.472, apenas por encima del límite superior del esquema de flotación. En paralelo, el contado con liquidación (CCL) trepó por encima de los $1.480 y superó la parte alta del corredor oficial.

Este viernes, el billete mayorista avanzó 1,5% hasta $1.453, lo que implicó un incremento semanal de 7,2% ($98). Se trata de la mayor corrección en cinco días hábiles desde que comenzó la gestión de Javier Milei. La presión cambiaria, que se intensificó tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, llevó al dólar a un nuevo récord nominal. En el segmento contado, el volumen negociado rondó los u$s388,6 millones.