Presupuesto, vetos y mesas de diálogo: los próximos desafíos para el Gobierno

Milei iniciará la semana con la presentación del Presupuesto 2026. En medio de la campaña electoral, de cara a octubre, el Gobierno pondrá a prueba sus apoyos cuando el Congreso debata los vetos del Presidente al financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica.

Una novedad dentro del Gabinete fue la decisión de incorporar a Lisandro Catalán , quien se desempeñaba como secretario de Interior y ahora ascendió a Ministro. El "flamante" nuevo integrante del oficialismo (como lo definió el jefe de Gabinete Guillermo Francos ) tomará jura este mismo lunes 15 por la mañana.

Sin embargo, ya tuvo un debut esta semana al reunirse con -solo- tres gobernadores provinciales: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza) . Todos ellos con acuerdos electorales de cara a los comicios de octubre.

La reunión fue presidida por el mismo Catalán, y contó además con la presencia su par de Economía, Luis Caputo y el propio Francos.

Desde las administraciones subnacionales destacaron la presencia de Caputo, ya que muchos de ellos tienen reclamos sobre pago de obras que se adeudan o de autorizaciones de créditos en organismos internacionales

Universidades: marcha en las calles y tratamiento de los vetos en el Congreso

Este viernes por la tarde se conoció que la Cámara de Diputados buscará revertir los vetos de Milei, de esta semana, a la implementación de proyectos para el financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica.

La convocatoria parlamentaria será para el miércoles 17 de septiembre a las 13 horas, jornada en la que confluirá una movilización ya anunciada de universitarios, trabajadores de hospitales y jubilados. El equilibrio fiscal será el eje argumentativo oficialista.

El Frente Sindical Universitario confirmó esta manifestación y anticiparon un final abierto para alcanzar los dos tercios en Diputados que permita dar el primer paso para ratificar la iniciativa, según afirmaron fuentes gremiales a Ámbito.

La movilización del miércoles contra los vetos será la segunda de estos sectores en menos de una semana: este viernes que pasó trabajadores del hospital Garrahan y docentes marcharon a Plaza de Mayo en un claro gesto de rechazo a la decisión del Ejecutivo.

Al grito de "el hospi no se toca" y "abajo los vetos", miles de personas se congregaron en el centro porteño. La ley de Emergencia Pediátrica contemplaba la recomposición salarial de los profesionales de dichos hospitales y la actualización presupuestaria para estos centros. Por su parte, la ley de Financiamiento Universitario establecía una recomposición para las partidas presupuestarias de las universidades públicas.