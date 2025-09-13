Plazo fijo 2025: cuánto gano si invierto hoy $1.850.000 a 30 días en Banco Nación

En este noveno mes del año, el plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan resguardar su dinero en un contexto de inflación y volatilidad cambiaria. Pese a que las tasas de interés tuvieron altibajos, continúan ajustándose y registraron un nuevo incremento en estas últimas semanas.
El simulador oficial de la entidad revela que las operaciones digitales ofrecen mayor rentabilidad mensual frente a las realizadas en forma presencial.
En este escenario, el Banco Nación logró consolidarse como una de las entidades de referencia, tanto por su respaldo estatal como por las opciones que brinda a través de sus distintos canales de operación. Además, ofrece una calculadora oficial que permite conocer de antemano cuál será la rentabilidad al finalizar el período de inversión; y la posibilidad de acceder a opciones más competitivas mediante el home banking o la aplicación móvil.
A continuación, conocé cuánto ganarías con un depósito de $1.850.000 a 30 días, tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) del banco en septiembre 2025.
Plazo fijo en Banco Nación 2025: cuánto ganás con $1.850.000 en 30 días
De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $1.850.000 a 30 días ofrece rendimientos diferentes según la modalidad elegida:
Depósito en sucursal: bajo esta modalidad, la TNA es del 34,5%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) alcanza el 40,52%. Esto significa que, al cumplirse el plazo, recibirás $52.458,90 en concepto de intereses, llegando a un total de $1.902.458,90.
Depósito electrónico (home banking o app): en este caso, el rendimiento mejora de manera considerable, ya que la TNA asciende al 47% y la TEA al 58,59%. Con estas condiciones, los intereses generados en 30 días son de $71.465,75, alcanzando un monto final de $1.921.465,75.
La diferencia entre ambos canales responde a la estrategia de la entidad bancaria de fomentar el uso de herramientas digitales, que reducen costos operativos y permiten a los clientes obtener un mayor rendimiento por el mismo capital.
