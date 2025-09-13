Argentina quedó quinta: la selección de fútbol que mantiene un récord histórico en lo más alto







Con la derrota ante Ecuador, la Albiceleste no pudo superar una marca del fútbol que aún le pertenece a uno de sus rivales.

El fútbol no siempre se trata de títulos colectivos o premios individuales, también dentro del afán competitivo está la intención de quebrar las marcas que han logrado otros. La Selección Argentina, que de ganar cosas sabe bastante en este último tiempo, dejó escapar la chance de romper un nuevo récord.

La reciente derrota ante Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, la desplazará del liderazgo del ranking FIFA de selecciones. Esto no le permitirá quedarse con él logró que si tiene uno de sus máximos rivales.

Brasil

Brasil ocupa el primer y segundo puesto: cuánto tiempo lideró el ranking FIFA Para cuando se de la próxima actualización, Argentina caerá dos posiciones y pasará a ocupar el tercer puesto. España quedará como líder, pero lo más llamativo es que no podrá acceder a la marca que ostenta Brasil. El país vecino se mantuvo como primera en 6 años y 8 meses entre 1994 y 2001, la racha más larga.

Pero el pentacampeón del mundo en fútbol también ocupa el segundo lugar. Entre 2002 y 2007, estuvo 4 años y 7 meses. Finalmente, Bélgica completa el podio con 3 años y 4 meses de liderazgo entre 2018 y 2022, en la que pese a esto, jamás consiguió conquistar un título en ese tramo.

El resto de las selecciones de fútbol en el ranking histórico España recuperó el mandato y así, también logró evitar que el combinado albiceleste no pueda quitarle el cuarto lugar. Desde 2011 hasta mediados del 2014, la Furia Roja se mantuvo por 2 años y 8 meses en la cima del ranking FIFA. Así, Argentina quedó a poco más de dos meses de haber desplazado a su próximo rival en la Finalissima de este selecto grupo. Eso sí, si Argentina quiere recuperar el primer lugar en este ranking de selecciones de fútbol, no la tendrá fácil. Este año tendrá algunos amistosos, mientras que España y Francia, primero y segundo del ranking FIFA, disputarán Eliminatorias de la UEFA. Por partido ganado, sumarían 25 puntos, mientras que los de Lionel Scaloni, que se medirán ante Venezuela, Angola, Puerto Rico y un rival a confirmar, al ser en carácter amistosos solo acumularían 10 por victoria.

