Claves para subirse al "trade electoral": riesgos y estrategias para anticiparse al mercado

beA menos de tres meses de las elecciones legislativas, el mercado ajusta posiciones y se prepara para tres posibles escenarios: continuidad oficialista, avance opositor o resultado ajustado.

El ciclo electoral argentino ha sido históricamente un factor determinante para el mercado financiero. A medida que se acercan las elecciones, aumenta la volatilidad y los inversores ajustan sus carteras en función de las expectativas sobre el resultado y su impacto económico. Este fenómeno, conocido en la jerga como "trade electoral", busca aprovechar oportunidades y reducir riesgos antes de que el mercado descuente plenamente el resultado en los precios.

La experiencia muestra que cada escenario electoral genera reacciones distintas. Para las elecciones legislativas de 2025, un triunfo amplio del oficialismo podría reforzar la confianza en la continuidad del programa económico, reduciendo el riesgo país y mejorando el atractivo de los activos locales. En cambio, una victoria opositora o un Congreso fragmentado tendería a inducir cautela, dolarización de carteras y preferencia por activos internacionales.

En este marco, un abordaje profesional parte de tres hipótesis posibles y define estrategias coherentes para cada una:

Si el oficialismo logra una victoria holgada, el mercado podría anticipar un ciclo alcista en instrumentos argentinos. En este contexto, una cartera priorizaría:

Bonos soberanos en dólares : GD41 (Global 2041, bajo ley extranjera) para capturar compresión del riesgo país.

Acciones líderes : YPF, Grupo Galicia, Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Escenario opositor: diversificación global

Si se percibe un cambio de rumbo o freno a reformas, la estrategia defensiva se orienta a activos internacionales:

CEDEARs : SPY (ETF del S&P 500) y EEM (ETF de mercados emergentes) para exposición global.

Activos alternativos: Bitcoin vía IBIT (ETF spot de BlackRock) como cobertura frente a volatilidad local.

Escenario ajustado: cautela y equilibrio

Ante un resultado disputado, el mercado tiende a moverse con prudencia, combinando instrumentos defensivos con oportunidades selectivas:

Instrumentos defensivos : BOPREAL Serie 1 C (BPOC7), bono en dólares emitido para regularizar deudas de importadores.

Bonos corporativos : Pampa Energía y Pluspetrol.

Diversificación internacional: SPY para mantener balance global.

Más allá de la elección puntual de activos, la clave está en la gestión activa. El "trade electoral" no es una apuesta política sino una estrategia de inversión basada en escenarios alternativos. Implica definir una visión propia, calibrar el riesgo tolerado y ejecutar con disciplina, evitando entrar tarde cuando el mercado ya haya descontado el resultado.

En un año de definiciones, anticiparse y posicionarse estratégicamente puede marcar la diferencia entre proteger el capital o capturar rendimientos diferenciales. La lectura correcta de cada escenario es el insumo más valioso antes de que hablen las urnas.

