Las acciones de Nvidia caen casi 5% tras el escándalo de la relación de su CEO con una espía china + Agregar ámbito en









Nvidia anunció que investiga la relación del CEO Jensen Huang con una presunta espía china después de admitir la infidelidad. Las acciones caen en Wall Street.

El CEO de Nvidia en el ojo de la tormenta. Xataxa.

Las acciones de Nvidia caen 4,5% después de que el gigante de los semiconductores informara que su consejo de administración investiga si el CEO Jensen Huang fue objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera. La investigación surge tras un reporte mediático que alega que mantuvo una relación cercana con una espía china que habría pasado información a Beijing.

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En un mensaje a sus empleados, Huang reconoció haber sido infiel a su esposa y asumió "toda la responsabilidad" por sus acciones. Nvidia señaló que no tiene razones para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o los secretos de la empresa hayan sido comprometidos.

En su declaración a los empleados, Huang dijo que apoyaba la investigación y que cooperaría con la misma, dijo: "Amo a nuestro país y a nuestra empresa, y estoy comprometido a proteger a Nvidia y a apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos".

Estiman que el patrimonio neto de Jensen Huang asciende a u$s162.200 millones, lo que lo convierte en la octava persona más rica del mundo a fecha del domingo. La mayor parte de su fortuna proviene de su participación de aproximadamente el 3,5% en Nvidia, el fabricante de tarjetas gráficas que cofundó y que actualmente tiene una capitalización de mercado estimada de US$4,5 billones.

Wall Street sube pese al golpe a Nvidia Los principales índices de Wall Street avanzan hasta 1,1% de la mano del Dow Jones, seguido por el S&P 500 con el 1,4% y el Nasdaq con el 1,3%.

La baja del petróleo y una menor tensión en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán aportan algo de alivio a los inversores, aunque persisten las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial (IA), las valuaciones tecnológicas y el rumbo de las tasas de interés.