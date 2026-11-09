Las bolsas globales ensayan un rebote, el oro sube y la incertidumbre condiciona a Wall Street

Los mercados internacionales comienzan la semana con señales mixtas. Las bolsas asiáticas recuperan terreno y Europa opera estable, mientras la caída de Nvidia vuelve a poner en duda el repunte tecnológico. El petróleo retrocede por las expectativas de distensión entre EEUU e Irán y el oro avanza.

Los mercados internacionales comenzaron este lunes 9 de noviembre con un moderado rebote, después de las fuertes caídas registradas durante la semana pasada. La baja del petróleo y una menor tensión en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán aportan algo de alivio a los inversores, aunque persisten las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial (IA), las valuaciones tecnológicas y el rumbo de las tasas de interés.

En ese escenario, las bolsas asiáticas muestran subas, los principales índices europeos se mantienen prácticamente estables y los futuros de Wall Street anticipan una apertura cautelosa. La atención también está puesta en los próximos datos de inflación estadounidense, que podrían modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El oro registra una nueva jornada positiva y avanza 0,7%, hasta los u$s4.094,43 por onza, mientras que los futuros del metal precioso en Estados Unidos, con entrega en diciembre, también ganan 0,7% y se ubican en u$s4.103,60. La cotización encuentra respaldo en la debilidad del dólar, el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro y la moderación de los temores inflacionarios ante la caída del crudo.

El metal acumula una recuperación cercana al 5% durante la semana pasada, impulsada también por las expectativas de una posible distensión en Medio Oriente tras el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses. Los inversores siguen de cerca los próximos datos de inflación de Estados Unidos, previstos para esta semana, porque serán determinantes para evaluar los próximos movimientos de la Fed. En el resto de los metales preciosos, la plata sube 1,2%, el platino avanza 0,8% y el paladio gana 0,9%.

Los precios internacionales del petróleo operan en baja después de que Donald Trump relativizara la posibilidad de ordenar nuevos ataques contra Irán mientras continúen las negociaciones para poner fin al conflicto. El Brent retrocede 1,5%, hasta los u$s96,91 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) pierde 1% y cotiza a u$s89,85.

La caída se produce luego de un fuerte retroceso semanal: el Brent perdió 16% durante la semana pasada, su mayor baja desde el inicio de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el escenario geopolítico todavía genera incertidumbre. Los ataques contra embarcaciones en las inmediaciones del estrecho de Ormuz mantienen en alerta al mercado por el posible impacto sobre el suministro global de crudo. A esto se suma la perspectiva de un excedente de oferta mundial, en un contexto de recuperación de los flujos desde Medio Oriente, mayor producción y una demanda que continúa débil.

Las bolsas de Asia y Europa: rebote en Tokio y cautela en los principales índices

Las principales bolsas asiáticas recuperaron parte del terreno perdido durante la semana anterior. El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que excluye a Japón, avanzó 1,25%, mientras que el Nikkei japonés trepó más de 2%. En Taiwán, el índice de referencia registró una suba cercana al 5%, luego de haber sufrido la semana pasada su mayor caída semanal en dos décadas. El repunte estuvo acompañado por una mejora del clima inversor ante el retroceso del petróleo.

En Europa, en cambio, predominaba un comportamiento más moderado. El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía prácticamente sin cambios, en torno a los 648,88 puntos. La actividad bancaria concentraba parte de la atención: Banco BPM avanzaba 9,4% tras una propuesta de fusión impulsada por Crédit Agricole, mientras que UniCredit subía 3,6% luego de presentar resultados trimestrales superiores a las previsiones. Las acciones tecnológicas continuaban bajo presión por las dudas sobre las perspectivas de inversión en inteligencia artificial.

Wall Street: los futuros anticipan una apertura cautelosa y Nvidia vuelve al centro de la escena

Los futuros de Wall Street mostraban señales de cautela antes de la apertura de los mercados estadounidenses. Los contratos del Nasdaq operaban prácticamente sin cambios, después de haber registrado pérdidas durante las primeras operaciones de la jornada. La principal preocupación pasa por Nvidia, cuyas acciones caían algo más de 4% en el premarket, en medio de una investigación interna sobre posibles vínculos de su director ejecutivo, Jensen Huang, con una operación de inteligencia extranjera.

El episodio vuelve a poner presión sobre el sector tecnológico, que viene de atravesar una semana de fuertes liquidaciones. Los inversores también siguen las consecuencias de la victoria demócrata en las elecciones de medio término, ante la posibilidad de que avance una mayor regulación sobre la inteligencia artificial y los centros de datos. Durante esta semana, los balances de compañías como CoreWeave, Applied Materials y Cisco Systems aportarán nuevas señales sobre la rentabilidad de las inversiones en infraestructura de IA.

Otro dato clave llegará el martes con la publicación del índice de precios al consumidor de Estados Unidos. El mercado espera una suba mensual de 0,3%, mientras que los sólidos datos de empleo difundidos el viernes reforzaron las apuestas a una política monetaria más restrictiva. Los futuros de tasas descuentan una probabilidad cercana al 80% de que la Fed aplique un aumento de un cuarto de punto porcentual en diciembre.