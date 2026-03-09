Las bolsas de Asia se recuperaron tras la baja del petróleo y señales sobre la guerra con Irán

Los principales índices de Corea del Sur y Japón registraron subas luego de las fuertes caídas del lunes. El alivio llegó tras la baja del crudo y declaraciones de Donald Trump sobre el posible final del conflicto.

Las bolsas asiáticos abren al alza luego de las caídas del lunes.

Las bolsas asiáticas rebotaron con fuerza este martes , luego del desplome registrado el día anterior, impulsadas por la caída del precio del petróleo y señales sobre un posible final cercano de la guerra con Irán , lo que mejoró el clima en los mercados internacionales tras una jornada previa marcada por la incertidumbre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El índice referencial surcoreano Kospi encabezó las subas al avanzar más de 5% , luego de que el precio del crudo retrocediera tras el fuerte salto registrado al inicio de la semana.

En Japón , el índice Nikkei 225 también mostró una recuperación y subió más de 3% , después de que ambos mercados sufrieran el lunes un fuerte impacto por la tensión geopolítica en Oriente Medio .

Durante la jornada previa, la Bolsa de Seúl había caído casi 7% , mientras que la de Tokio registró una baja superior al 6% , en un contexto en el que la mayoría de los mercados asiáticos operaron en terreno negativo .

La volatilidad estuvo vinculada principalmente con la evolución del precio del petróleo , que el lunes superó los 110 dólares por barril en medio de la escalada del conflicto.

Sin embargo, el valor del crudo retrocedió por debajo de los 100 dólares después de que Donald Trump afirmara que “la guerra contra Irán terminaría muy pronto”.

Las señales del presidente estadounidense impactaron positivamente en Wall Street, donde los principales índices lograron revertir pérdidas iniciales, y el optimismo se trasladó este martes a los mercados asiáticos, que reaccionaron con fuertes subas tras la caída del día anterior.

Donald Trump dijo que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”, al sostener que la república islámica perdió gran parte de sus capacidades militares tras los ataques conjuntos de Washington e Israel que comenzaron a fines de febrero.

En una entrevista telefónica con CBS, el mandatario aseguró que el conflicto avanza más rápido de lo previsto respecto del cronograma inicial que contemplaba entre cuatro y cinco semanas de operaciones.

“La guerra contra Irán está prácticamente terminada”, afirmó Trump, al señalar que el país persa ya no cuenta con “marina”, “comunicaciones” ni “fuerza aérea” operativas.

El presidente estadounidense sostuvo además que las capacidades militares de Teherán se encuentran seriamente deterioradas tras los bombardeos.

“Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción”, indicó. Y agregó: “Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”.