Fondos globales ya sacaron u$s11.000 millones en acciones asiáticas durante la última semana por la guerra en Medio Oriente

El conflicto bélico en Irán golpea de lleno a los papeles asiáticos emergentes, y tan solo en Taiwán se retiraron unos u$s7.900 millones.

Los inversores internacionales continúan retirando fondos de Asia. Reuters

La salida de fondos globales en acciones asiáticas emergentes se aceleró a su nivel más alto en cuatro años, a raíz de la guerra en Medio Oriente. Tan solo en la última semana, el retiro de dinero ya sumó unos u$s11.000 millones.

La reevaluación del riesgo de los mercados a nivel mundial a causa del conflicto bélico provocó una venta masiva de acciones, principalmente en Taiwán (u$s7.900 millones), Corea del Sur (u$s1.600) e India (u$s1.300). El pasado miércoles, el KOSPI surcoreano sufrió su peor caída histórica, de un 12,06%.

Asimismo, el índice MSCI Asia-Pacífico se desplomó más de 6% en lo que va de la semana, lo que implica su mayor pérdida en casi seis años y su peor rendimiento frente al S&P 500 desde abril de 2025.

En ese sentido, la salida de fondos de Asia supone una inversión de la lógica imperante entre los inversores de desprenderse de activos "caros" en EEUU para ingresar en un más barato mercado asiático. Esto se daba a partir de un dólar más débil y la apuesta a los papeles de empresas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

iran petroleo Depositphotos La dependencia al petróleo de Medio Oriente Los gigantes asiáticos China e India se ubican entre los mayores importadores de petróleo del mundo, una materia prima que acumula un alza mensual superior al 35% producto de la guerra desatada en Medio Oriente.

Esta exposición al crudo de la principal región petrolera del mundo es otro de los factores que explican la caída en los activos asiáticos. A esto se le debe sumar el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa la mayor cantidad de las exportaciones de los países mediorientales. El salto del petróleo aumentó las expectativas por un aumento generalizado de los precios en Asia, cuando muchos bancos centrales preveían una desaceleración de la inflación, algo que llevó a los inversores a adoptar una posición más cauta.