Las bolsas del Europa rebotan, pero hubo nuevos desplomes en Asia y el petróleo suma nuevas alzas

Luego de las fuertes caídas del martes, los mercados europeos y los futuros de Wall Street ensayan un repunte. La bolsa de Seúl sufrió el peor derrumbe de su historia.

Los mercados siguen moviéndose al compás de la guerra en Medio Oriente , que mantiene en vilo a los inversores. Y este miércoles las operaciones muestran una significativa disparidad global. Las bolsas europeas y los futuros de los principales índices de Wall Street ensayan un rebote tras las fuertes caídas, mientras en Asia hubo grandes desplomes . Seúl registró el mayor retroceso bursátil de su historia. Mientras tanto, el petróleo suma nuevas alzas .

Luego de una jornada de fuertes caídas, los principales mercados europeos muestran recuperaciones parciales este miércoles. El índice Euro Stoxx 50 sube 1,7%; el DAX , de la bolsa de Frankfurt, avanza 1,5%; el CAC francés rebota 0,9%; y FTSE 100 inglés gana 0,4%.

En el premarket de Wall Street , los futuros de los principales índices, también apuntan a un rebote. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones registran leves avances de entre 0,2% y 0,4%.

La nota más destacada de la rueda la dio la bolsa de Seúl , que finalizó la sesión de este miércoles con una caída nunca antes registrada del 12,06% en el índice Kospi. Fue el mayor desplome diario de su historia.

El retroceso llega tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que elevó sustancialmente los precios del petróleo y el gas. Min Joo Kang, quien ocupa el cargo de economista para Corea del Sur y Japón en ING, advirtió que el incremento en los precios del petróleo junto con un ambiente internacional incierto podría tener consecuencias desfavorables sobre el crecimiento económico surcoreano, principalmente debido a su alta dependencia de las importaciones de hidrocarburos.

El derrumbe del Kospi no solo superó el pánico bursátil generado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el retroceso alcanzó un 12,02%, sino que la sesión de este miércoles presentó episodios de gran volatilidad. La negociación tuvo que ser suspendida temporalmente tras alcanzar un retroceso del 14%.

Pero la reacción observada en Seúl no fue un hecho aislado, ya que otros mercados asiáticos también cerraron con fuertes caídas este miércoles. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio retrocedió 3,61%, mientras que los principales índices de Shanghái y Hong Kong bajaron 0,98% y 2,01%, respectivamente.

El petróleo sigue al alza

Mientras tanto, si bien desaceleró el ritmo de la escalada, el precio del petróleo vuelve a operar al alza este miércoles ante los temores por el futuro del abastecimiento energético por la guerra en Medio Oriente.

El crudo europeo Brent avanza 1,2% hasta los u$s82,20 por barril, mientras que el petróleo estadounidense WTI sube apenas 0,1% hasta los u$s74,80.