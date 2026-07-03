Las bolsas asiáticas subieron y el índice español quebró un nuevo récord ante ralentización del mercado laboral de EEUU

El crecimiento del empleo en EEUU se ralentizó considerablemente en junio y las cifras de creación de empleo de los dos meses anteriores se revisaron a la baja. Esto enfrió las perspectivas de una subida de tasas por parte de la Fed.

Las bolsas subieron durante la sesión bursátil asiática de este viernes, después de que un dato de empleo estadounidense poco alentador enfriaron las perspectivas de una subida inminente de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y de que los indicadores de actividad en el continente apuntaran a una expansión económica durante el mes de junio. Las bolsas cerraron con ganancias.

Tras un comienzo inestable, el índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico , que no incluye Japón, subió un 2% tras dos días consecutivos de caídas.

El Kospi de Corea del Sur osciló entre ganancias y pérdidas, antes de dispararse 5,8%, cuando los compradores se lanzaron a por las maltrechas acciones de los fabricantes de chips. Los futuros e-mini del S&P 500 subieron un 0,4%, mientras que el Nikkei 225 de Japón cerró 1,5% al alza.

Los datos del Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) publicados el viernes indicaron un aumento de la actividad en toda la región.

El sector de servicios de Japón volvió a la expansión en junio tras estancarse el mes anterior, mientras que la actividad de servicios de China creció a un ritmo ligeramente más lento , aunque la demanda exterior aumentó a la tasa más rápida de los últimos 20 meses.

"Los PMI se mantienen sólidos según los estándares recientes y siguen apuntando a un mayor impulso económico a lo largo del segundo trimestre en su conjunto", afirmaron los analistas de Capital Economics en referencia a las cifras de China.

Enfriamiento del mercado laboral estadounidense

El crecimiento del empleo en EEUU se ralentizó considerablemente en junio y las cifras de creación de empleo de los dos meses anteriores se revisaron a la baja, según los datos publicados el jueves, lo que apunta a un enfriamiento del mercado laboral. La tasa de desempleo descendió al 4,2% el mes pasado desde el 4,3% registrado en mayo, debido a que algunos trabajadores abandonaron la población activa, lo que llevó la tasa de participación al nivel más bajo en más de cinco años.

"Las cifras cuestionan la idea de que la Fed siga en camino de subir las tasas en la segunda mitad de este año", escribieron los analistas de Westpac en un informe de investigación.

Los tibios datos de empleo frenaron las expectativas de los operadores respecto a una subida inminente de las tasas y aumentaron las probabilidades de que la Fed mantenga las tasas sin cambios hasta octubre.

Los futuros sobre las tasas de interés de la Fed están descontando una probabilidad implícita del 46,8% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en su reunión del 15 al 16 de septiembre, frente al 35,8% del día anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group.

El mercado estadounidense permanecerá cerrado el viernes con motivo de la festividad del Día de la Independencia.

Mercado europeo

En Europa, el selectivo bursátil español IBEX 35 alcanzó los 19.854,30 puntos (+0,9%), un nuevo máximo histórico, mientras que el índice europeo FTSE 100 avanzó un 0,3% a 10.679,03 unidades.

El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,7%, hasta los 652,78 puntos y anotó su mayor subida semanal desde mediados de mayo. El índice alemán DAX, por su parte, avanzó 0,9% y también alcanzó un máximo histórico.

En el mercado de materias primas, los futuros del crudo Brent subían un 0,3%, hasta los 72,04 dólares el barril.