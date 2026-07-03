Los cinco Cedears que pagarán dividendos en dólares la próxima semana

Estos Cedears no sólo lideran sus respectivos sectores, sino que también cuentan con un extenso historial de resultados sólidos y consistentes.

Los Cedears que pagan la próxima semana cuentan con un extenso historial de resultados sólidos.

En el mercado de capitales local se negocian múltiples Cedears de acciones internacionales que reparten dividendos de forma trimestral. Y en la próxima semana, hay cinco grandes empresas que pagan su renta en dólares.

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Puntualmente, las empresas que distribuyen dividendos durante estos días no sólo lideran sus respectivos sectores , sino que también cuentan con un extenso historial de resultados sólidos y consistentes.

Esa combinación (trayectoria, estabilidad y políticas claras de remuneración al accionista) hace que muchos inversores las elijan para mantener posiciones de largo plazo.

Su política de dividendos apunta a ofrecer previsibilidad y a sostener el atractivo de sus acciones incluso en períodos de volatilidad de mercado.

El pago trimestral de estas compañías se realiza durante la próxima semana semana:

Lunes 6 de julio

Nvidia (NVDA): u$s0,06 por acción (24 Cedears).

Martes 7 de julio

FedEx (FDX): u$s1,22 por acción (10 Cedears).

Estos Cedears no sólo lideran sus respectivos sectores, sino que también cuentan con un extenso historial de resultados sólidos y consistentes. Magnific

Miércoles 8 de julio

Merck (MRK): u$s0,85 por acción (5 Cedears).

Jueves 9 de julio

Taiwan Semiconductor (TSM): u$s0,96 por acción (9 Cedears).

Viernes 10 de julio

Altria (MO): u$s1,06 por acción (4 Cedears).

En conjunto, estos pagos permiten diversificar la cartera con empresas globales y, al mismo tiempo, obtener flujos periódicos de ingresos en dólares, una combinación que muchos inversores priorizan frente a la volatilidad local.

Cómo comprar Cedears

Para comprar Cedears de dividendos, es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa (bróker) que esté correctamente regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Actualmente, existen muchas, por lo que se recomienda navegar por el ranking de agentes BYMA que mes tras mes destaca a las más grandes e importantes.

Posteriormente, solo resta depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular y contactarse con el asesor financiero designado para poder armar un portafolio en base a las características de cada inversor.