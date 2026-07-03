Empezó el segundo tiempo: del "mileísmo sin Milei" al "macrismo sin Macri"

Otro amarillo más que asume responsabilidades con la camiseta violeta. Se cumple el sueño del ingeniero... aunque lo mira desde la tribuna.

El partido no siempre se divide en partes iguales. Son épocas de cooling break, descansos para tomar aire y vender cualquier cosa (hasta un Maradona con IA puede ser pregonero). Pero la pausa, en este caso, fue de tres meses. Hidratación en cascada y más problemas que beneficios para el gobierno de Milei, que había dejado la administración en stand by.

Tres meses en los que muchos cavilaron que se venía un “mileísmo sin Milei” , atentos a los cantos de parte del llamado círculo rojo, que pergeñaba apoyos a una administración con líderes más sanos desde lo emocional y lo estético, pero sin alterar el corazón del programa actual. Sin embargo, ¡plop! Una pirueta, un giro que llevó la dinámica hacia otro lado: el gobierno libertario fue convertido en un segundo tiempo que no solo es el de Milei, sino también el del PRO. Al fin coincidieron.

Del “mileísmo sin Milei” al “macrismo sin Macri” . Porque los dirigentes fueron pasando al equipo violeta, pero el que sigue mirando desde la tribuna es el mismísimo ingeniero, con el tablero de bridge y las casacas amarillas en la mano. Saltaron al campo de juego Luis Caputo, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y ahora los capitanea Diego Santilli , con el águila en el pecho y la motosierra entre los dientes.

Mira a los costados Mauricio, y cada vez le cuesta más llegar a once almas para armar un conjunto competitivo. Quiere tentar a los gobernadores para que se le unan, pero ni Nacho Torres ni Rogelio Frigerio lo escuchan . El DT, presidente y dueño de los tiros libres del PRO les dice que la camiseta amarilla tuvo gloria. Pero todos coinciden, por lo bajo, en que hoy se parece más a la suplente de Curazao , team goleado en la primera ronda.

Sonrientes. Nacho Torres y Diego Santilli, en Casa Rosada. Casa Rosada

En cambio, Milei aprendió la lección para lo que resta del partido: no se puede salir jugando desde el fondo si el marcador central es el patadura de Adorni. Y los propios, los del riñón, tienen otras aptitudes. Son rápidos por las bandas, quizás, como los del linaje de Carlos Saúl, o temperamentales como Karina. La tropa legislativa es, directamente, una compañía circense: el domador de leones, la mujer barbuda, el hombre bala, algunos payasos... a quienes nadie en su sano juicio les daría la pelota adentro del área chica.

El toqueteo entre el guardameta y un líbero inexperto, como Adorni, termina en blooper, como se vio en los partidos de Irak contra Francia o Noruega, por ejemplo. Es cierto: enfrente no están Mbappé ni Haaland. Los delanteros rivales de LLA tienen el poder de gol de Panamá, pero tampoco para dejársela servida.

En definitiva, si la pelota tiene que circular al ras del piso para saltear la presión de los rivales, mejor dársela a los que tienen cierto manejo de esa esfera de cuero. Y los que protagonizaron el macrismo aseguran tenerlo.

Esperan tener su segundo tiempo. Terminaron abajo en el tanteador, dirán. ¿Y sabrán cómo jugar ahora? ¿El problema habrá sido el DT, como en la Uruguay de Bielsa? ¿O se trata de un equipo anárquico, que juega solo y no acepta indicaciones? Hay sospechas de que les importa menos el resultado del conjunto que la gloria personal. Puede ser. Un pase a un equipo europeo y contratos millonarios, dicen los malpensados. ¿Pero quién no quiere la gloria colectiva? ¿Puede una cosa estar escindida de la otra, acaso?

Todo está por verse. Los viejos jugadores de Juntos por el Cambio se consolidan como titulares para Milei. Quizás el sueño que Macri tuvo hace más de dos años en el Hotel Libertador, y que expresó un sinfín de veces entre las milanesas de Olivos, empiece a hacerse realidad. Coparle el gabinete al León libertario con soldados propios. Con aquellos que, se supone, saben hacer y conocen el juego. Se entusiasmó demasiado el ingeniero. Mientras sus jugadores entran uno tras otro al equipo violeta, el único que sigue sin encontrar lugar es él.

Ahora, mira los cambios desde afuera.