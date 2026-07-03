El pequeño pueblito de Buenos Aires que te va a enamorar con los pastelitos más ricos de la provincia

Con calles tranquilas, construcciones centenarias y una identidad ligada a sus tradiciones, es un destino ideal para una salida de fin de semana.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un rincón bonaerense conserva el encanto de otra época.

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires todavía sobreviven pequeños pueblos donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo. Calles de tierra, antiguas estaciones ferroviarias, almacenes de campo y vecinos que se conocen por su nombre forman parte de un paisaje que cada vez atrae a más viajeros en busca de una escapada diferente .

Uno de esos lugares es Gouin , una localidad del partido de Carmen de Areco que, pese a contar con alrededor de 150 habitantes , logró convertirse en un destino muy buscado gracias a una especialidad gastronómica que ya es parte de su identidad.

Gouin se encuentra en el partido de Carmen de Areco, al norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 140 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad cabecera del distrito. La localidad nació a comienzos del siglo XX alrededor de una estación del Ferrocarril Central Argentino , que impulsó el desarrollo económico de la zona y favoreció el asentamiento de familias dedicadas principalmente a las actividades agropecuarias.

Aunque el paso del tiempo redujo considerablemente la población y el servicio ferroviario dejó de funcionar, Gouin logró conservar gran parte de su patrimonio arquitectónico . La antigua estación, algunas construcciones de época y el trazado urbano mantienen el aspecto característico de los pueblos rurales bonaerenses.

En los últimos años comenzó a recibir cada vez más visitantes, especialmente durante fines de semana largos y vacaciones, cuando muchos turistas buscan destinos cercanos para desconectarse del ritmo de las grandes ciudades.

Qué se puede hacer en Gouin

El gran atractivo del pueblo son sus famosos pastelitos artesanales, preparados con recetas tradicionales que fueron pasando de generación en generación. Dulce de membrillo, batata o dulce de leche son algunos de los rellenos más elegidos por quienes visitan la localidad.

Cada año, Gouin también organiza la Fiesta Provincial del Pastel, un evento que reúne a productores, cocineros y visitantes de distintos puntos de la provincia. Durante la celebración hay puestos gastronómicos, espectáculos musicales, feria de artesanos y distintas propuestas para toda la familia.

Más allá de la gastronomía, el pueblo invita a caminar sin apuro. Recorrer la antigua estación ferroviaria, visitar la pequeña capilla local, sacar fotos de las construcciones históricas o simplemente sentarse en la plaza principal forman parte de una experiencia donde el objetivo es bajar un cambio y disfrutar de la tranquilidad.

También funcionan algunos restaurantes y almacenes de campo donde se sirven picadas, carnes asadas, pastas caseras y postres tradicionales, propuestas que suelen completarse con productos regionales elaborados por emprendedores locales.

Cómo ir hasta Gouin

Para llegar a Gouin desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), primero salir de la ciudad en dirección oeste tomando Acceso Oeste. Continuar por esta autopista hasta que empalme con la Ruta Nacional N° 7, en dirección a la ciudad de Luján. Luego hay que seguir conduciendo por la Ruta 7 hasta llegar al kilómetro 129, donde hay que girar a la izquierda hacia un camino de tierra señalizado que lleva directamente a Gouin.

Son cerca de 10 kilómetros más por un camino de tierra hasta llegar al pintoresco pueblo. En total, la distancia desde CABA es de unos 139 kilómetros y el viaje tiene una duración aproximada de dos horas en auto.