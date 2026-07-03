Disney+ presentó el adelanto y confirmó la fecha de estreno de la serie "Star Wars: Visions - La novena jedi" + Agregar ámbito en









La serie de 8 episodios retoma la trama poco después de los acontecimientos de los cortometrajes de Visions: La Novena Jedi y La Novena Jedi: La Hija de la Esperanza.

Llega una nueva serie animada de Star Wars.

El director supervisor Kenji Kamiyama, el director Shunsuke Tada y el productor Hitoshi Ito presentaron el tráiler y el póster en una mesa redonda especial dedicada a Star Wars: Visions - La novena Jedi, celebrada en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, dentro de la Anime Expo 2026. La serie llega a Disney+ el 5 de agosto.

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Como parte de la nueva iniciativa Star Wars: Visions Presenta, que contará historias más extensas de Star Wars: Visions, la serie de 8 episodios retoma la trama poco después de los acontecimientos de los cortometrajes de Visions: La Novena Jedi y La Novena Jedi: La Hija de la Esperanza.

De qué trata Star Wars: Visions - La novena Jedi La serie se ambienta en un futuro lejano, siglos después de la Guerra Civil Galáctica, cuando los jedi han pasado a ser una leyenda. Lah Kara, hija de Lah Zhima, abandona su hogar junto a sus nuevos aliados jedi para liberar a su padre de las garras de los cazadores de jedi. El padre de Kara es el único forjador de sables conocido en la galaxia, lo que convierte a su sable de luz —y al propio Zhima— en un recurso de valor incalculable.

Star Wars: Visions - La novena Jedi está dirigida por Shunsuke Tada y escrita por Mitsuyasu Sakai. Kenji Kamiyama es el director supervisor.

Production I.G, detrás de este proyecto, no es un estudio cualquiera al que Lucasfilm haya llamado por catálogo. Es la casa que en 1995 produjo Ghost in the Shell, la película de Mamoru Oshii que cambiaría el rumbo de toda una generación de ciencia ficción.

Los productores ejecutivos son James Waugh, Jacqui López, Josh Rimes, Justin Leach y Mitsuhisa Ishikawa; los productores son Hitoshi Ito y Kanako Shirasaki, y la coproductora es Caroline Keller.