El S&P Merval avanza con las acciones energéticas a la cabeza pero caen los bonos en dólares + Agregar ámbito en









Sin la referencia de Wall Street, que permanece cerrado por el Día de la Independencia, las acciones registran buenos avances mientras que los bonos en dólares bajan.

Los bonos volvieron a subir y el riesgo país quebró los 420 puntos. Depositphotos

El S&P Merval avanza con las acciones energéticas a la cabeza pero caen los bonos en dólares, en una jornada donde el mercado local no cuenta con la referencia de Wall Street ya que permanece cerrado por el Día de la Independencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las bolsas internacionales van camino a cerrar la semana con ganancias. La disminución de las preocupaciones sobre la inteligencia artificial y las menores expectativas de alzas de tasas de la Reserva Federal respaldan el avance de los mercados.

A nivel local se conoció que el Gobierno introdujo cambios en su estructura organizativa, entre ellos la eliminación del Ministerio del Interior, cuyas funciones serán transferidas a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli.

Además, la Jefatura de Gabinete contará con dos vicejefaturas: una de Gabinete, a cargo de Ignacio Devitt, y otra relacionada a asuntos del Interior, a cargo de Gustavo Coria.

Además, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, anunció anoche que el Tesoro presentará el lunes su programa de financiamiento para 2026/27.

En ese marco, el S&P Merval avanza a 0,8% a 3.183.967,280 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más avanzan se encuentran: Metrogas e YPF con el 2% y 1,7%, respectivamente. En lo que es renta fija, los bonos que más caen, medido en dólares, son el Bonar 2035 (-0,4%), y el Global 2038 (-0,3%).