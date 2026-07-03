Lo que se dice en las mesas: Javier y Karina ya se ven otros 4 años en el sillón de Rivadavia, el mercado aún no + Agregar ámbito en









En las mesas se comenta que el mercado tienen dudas sobre la reelección de Milei. Consideran muy prematuro tomar posiciones al respecto.

Javier Milei ya se ve con un nuevo mandato. Sin embargo, el mercado no lo ve tan claro.

Uno de los principales analistas del mercado local sintetizó el sentimiento del consenso del mercado, frente a un grupo de clientes, advirtiendo que los precios y tendencias están como están porque los inversores, sobre todo los internacionales, tienen dudas sobre la reelección de Javier Milei. Así de claro lo dijo otro economista con pergaminos no solo en el FMI, en Wall Street e incluso en el BCRA sino también con pasado en prestigiosas universidades extranjeras: en este juego de póker los inversores quieren alguna señal, más o menos, concreta de que en las elecciones de 2027 se confirmará el rumbo económico, con o sin Milei. Podrán haber apuestas un poco más o un poco menos arriesgadas, pero hoy consideran muy prematuro tomar posiciones nuevas o aumentar las actuales, sino tienen un “Royal flush” o de lo contrario, las cartas marcadas. Quienes tienen, algún tipo de, contacto con el oficialismo comentan que en el seno del Gobierno libertario descuentan, con mayor o menor convicción, el triunfo electoral en 2027, o sea, la reelección de Milei. Consideran que la faena económica se va cumpliendo y se recogen los frutos en términos de inflación, acumulación de reservas, y ahora, con los últimos datos de Cuentas Nacionales del INDEC, también de consumo privado, y algo de nivel de actividad.

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Sin embargo, para los analistas más serios todo lo bueno que están mostrando algunos de los últimos indicadores no alcanza para torcer el promedio del humor social. Es cierto, retrucó un gestor en dialogo con funcionarios de la Rosada, que la macro está mejor, ni que hablar de cómo la heredaron, pero la calle, en general, no se da por enterada de la bonanza clamada por el oficialismo. “El mercado cree, pero no sobra nada”, les señaló a los funcionarios libertarios. Este verdadero conocedor de los mercados de capitales globales explicó que esta creencia del consenso se sostenía en cierto sentimiento de que el rumbo sigue después de 2027.

Salió Adorni, entró Santilli En un cónclave entre economistas y empresarios, donde había allegados muy cercanos al Presidente, se habló del caso Adorni, ya un tema emblemático de la historia de corruptela argenta, festejando la decisión del Presidente de sacarse de encima al denunciado ex jefe de gabinete que se aguó tras las imágenes del abrazo de despedida. En lugar de aprovechar el efecto de la salida de Adorni y la llegada de Santilli, con las imágenes del abrazo entre Milei y su ex vocero se licuó el impacto.

Uno de los analistas políticos más agudos explicó el error de Milei: tomó el caso Adorni como un conflicto de poder y no como un error político propio que, como todo error de cálculo, escaló infringiendo un serio costo político. ¿Cuál fue el detonante para el cambio de actitud presidencial?, convivir con un Poder legislativo en receso. Tanto desde el oficialismo como en el mercado creen que hay tiempo para que el Gobierno recupere posiciones, hoy solo tiene un tercio de imagen positiva el Presidente, y con un nivel de intención de voto que orille el 40% todo queda en manos de la oposición, en términos que encuentre un candidato competitivo que nuclee al resto del electorado. Cuando el país ingrese al 2027 la política juega en la economía y la economía influirá en la política. Según lo comentado en el cónclave, el Gobierno tiene desde que termine el Mundial hasta el verano para recuperar el nivel de actividad. Y mucho de esto tiene que ver con qué pasará con la demanda de dinero.

El “carry trade” no estuvo ausente de los intercambios, a pesar de, como ya se viene adelantando desde esta Sección de Ámbito Financiero, los inversores de carry ya vienen cerrando posiciones hace tiempo. Gran parte del salto del billete, está en relación con esto. Un banquero de inversión, ex FMI y ex BCRA, consideró en un desayuno con clientes que, dada la estabilidad del mercado de cambios, aún existe interés por el carry en pesos de corto plazo, porque para el largo los inversores pedían más indexación para entrar. En esa sintonía se habló mucho del Boncer como una opción interesante o de los nuevos títulos combinados (CER más tasa). Y para los que ya habían salido del carry, todavía algunos bonos hard dólar tenían espacio para entrar. Si hay un tema de debate, amén del nivel del tipo de cambio real de equilibrio, que siempre es el Santo Grial, y ya con Adorni fuera de escena, aunque muchos esperan novedades judiciales, es si el equipo del “Toto” va o no a salir a colocar deuda en el exterior.

El debate aún no está zanjado. Una parte de la biblioteca, a fin al mercado, ve con buenos ojos que salgan de una vez por todas, y no con una emisión testigo sino contundente para despejar las dudas sobre el financiamiento del 2027. Otros entienden que no quieran pagar tasas de más y no se apuren. Lo cierto es que, como comentó un hombre del mercado con lazos en Wall Street y en Washington, es que no puede descartarse una sorpresa, de que aparezca un nuevo inversor no tradicional en el menú de opciones de financiamiento, aunque ello no será suficiente. Esto en relación a lo que faltaría para financiar, ya que lo que consiguen de los OFI, más los Repo -que, según él, un negocio que los bancos no se quieren perder- más las garantías que ya tienen de los OFI, no alcanza para cerrar el 2027. “Existen ofertas que podrían venir más pronto de lo que se espera”, sostuvo en relación con propuestas recibidas por el equipo económico desde Wall Street. Dólar, tasa e inflación Un frugal almuerzo de invierno reunió a legendarios gurús de la City con empresarios y financistas. Se habló, entre otras cosas, del binomio dólar y tasa para arriba, y qué pasa con la inflación. Se dijo que la presión sobre el dólar sobrevino de la menor emisión de ON (Obligaciones Negociables) junto al menor ingreso de préstamos en dólares que impactaron recortando la oferta marginal de divisas, a la vez que se intensificó la demanda del sector energético y el giro de dividendos. Por el lado de las tasas, en una plaza financiera “seca” de pesos, la mayor necesidad de cobertura cambiaria presionó al alza la tasa “overnight”, que trepó a niveles del 23% nominal anual por encima del piso del 20% fijado por el BCRA. Entonces, qué pasa con la inflación: esto le pone cierto piso, porque con este escenario monetario y cambiario la proyección de inflación apunta al 2% mensual para lo que resta del año, frenando la desaceleración más intensa en el corto plazo. A la hora de los negocios, mejor estar parado en algo de minería, pesca o agro que en el 1er. trimestre explicaron el 70% del crecimiento. En el medio, el BCRA empezó a intervenir con más actitud, no solo vendiendo bonos dólar link sino en los futuros. Algunos, en el mercado, siguen digiriendo seguir siendo “standalone” de MSCI, una especie de todavía “¡no compres campeón!”, comentaban en el almuerzo. Desde otras tierras, una de las damas del mercado más interesantes volvía a traer al tapete la resolución del Adorni gate, comentando que los inversores pueden convivir con tensiones políticas pero lo que no les gusta es la sensación de desorden, y recordó que la historia económica argentina es muy rica en casos de que la confianza siempre llega tarde y se va temprano, por eso no conviene motivarla a despachar el equipaje. Otro gestor replicó la sequedad de la plaza financiera, luego del salto de las “overnight” de casi 500 puntos, como un guiño a los “carrytreidistas”. La dama en cuestión retrucó, cuidado porque cuando el “carry” guiña el ojo en Argentina, conviene mirar dónde está la puerta de salida. Fue muy comentado un encuentro en la Academia, entre el profe De Pablo y su colega Fanelli, en el que abordaron la problemática del boom demográfico.