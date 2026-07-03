Argentina busca la clasificación a octavos vs Cabo Verde Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del viernes 3 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Portugal eliminó a Croacia

Cristiano Ronaldo convirtió su primer gol en instancia de eliminación directa de un Mundial.

En un partido para el infarto, Portugal consiguió un triunfo agónico frente a Croacia y se metió en octavos de final del Mundial 2026.

A los 52’ Ivan Perisic puso en ventaja a Croacia, a los 67’ Cristiano Ronaldo empató de penal y a los 94’ Gonçalo Ramos marcó el 2-1 definitivo. En la última jugada, Croacia había empatado, pero el VAR anuló el gol por posición adelantada.

Ahora, los de Ronaldo enfrentarán a España.