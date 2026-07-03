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3 de julio 2026 - 09:35

Argentina busca la clasificación a octavos vs Cabo Verde Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del viernes 3 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Suiza
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España, Austria, Portugal, Croacia, Suiza y Argelia protagonizarán este jueves una nueva jornada de los 16avos de final del Mundial 2026.

Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan disputándose este viernes con selecciones que buscan su pase a los octavos de final. La jornada comenzará con el partido entre Australia y Egipto, a las 13, y continuará con el duelo entre Argentina y Cabo Verde para cerrar con el encuentro entre Colombia y Ghana.

Así, el plato tendrá lugar en Miami, cuando los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrenten a la revelación del torneo. Así, se definirán las últimas 3 plazas de cara a los octavos de final.

Durante la jornada de ayer se clasificaron España, Suiza y Portugal, con un polémico partido contra Croacia que se definió en la última jugada, cuando el conjunto de Luka Modric empató, pero el VAR anuló el gol por discutible posición adelantada.

Suiza fue efectiva, venció 2-0 a Argelia y avanzó a los octavos de final del Mundial

Suiza avanzó a octavos de final y espera por el ganador de Colombia - Ghana

Suiza avanzó a octavos de final y espera por el ganador de Colombia - Ghana

Sin desplegar un gran nivel futbolístico, pero con una efectividad casi perfecta en los momentos clave, Suiza derrotó 2-0 a Argelia y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial. El seleccionado europeo golpeó en las pocas ocasiones que generó y luego administró la ventaja con autoridad para quedarse con el pase a la siguiente instancia.

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Portugal eliminó a Croacia

Cristiano Ronaldo convirtió su primer gol en instancia de eliminación directa de un Mundial.

Cristiano Ronaldo convirtió su primer gol en instancia de eliminación directa de un Mundial.

En un partido para el infarto, Portugal consiguió un triunfo agónico frente a Croacia y se metió en octavos de final del Mundial 2026.

A los 52’ Ivan Perisic puso en ventaja a Croacia, a los 67’ Cristiano Ronaldo empató de penal y a los 94’ Gonçalo Ramos marcó el 2-1 definitivo. En la última jugada, Croacia había empatado, pero el VAR anuló el gol por posición adelantada.

Ahora, los de Ronaldo enfrentarán a España.

¿El fin de una era? Cristiano Ronaldo dejaría la Selección de Portugal tras el Mundial 2026: "Es el último baile"

La continuidad de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal quedó en el centro de la escena en la previa del cruce ante Croacia, por los 16avos de final del Mundial 2026. Su hermana, Kátia Aveiro, sorprendió y aseguró que el torneo podría marcar el final de la etapa del delantero con el equipo nacional.

“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el último baile, el Mundial”, afirmó Aveiro en diálogo con Sport TV antes del encuentro que Portugal jugará en Toronto.

De esta manera, la hermana del capitán portugués instaló la posibilidad de que Cristiano Ronaldo no dispute la Eurocopa 2028 y que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sea su última gran competencia con la camiseta de su país.

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Arde la tabla de goleadores del Mundial de 2026: quiénes son los máximos artilleros del torneo

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 empieza a tomar forma mientras avanza la fase de eliminación directa. Con los primeros cruces de 16avos ya disputados, Lionel Messi y Kylian Mbappé continúan en lo más alto de la tabla de goleadores con seis tantos cada uno.

A sus 39 años, el capitán de la Selección argentina continúa siendo una de las grandes figuras del torneo y buscará ampliar su cuenta cuando la Albiceleste enfrente a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final. Del otro lado, Mbappé también sigue en carrera luego de que Francia goleara a Suecia y avanzara a la siguiente instancia, donde se medirá con Paraguay.

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