Argentina busca la clasificación a octavos vs Cabo Verde Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del viernes 3 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan disputándose este viernes con selecciones que buscan su pase a los octavos de final. La jornada comenzará con el partido entre Australia y Egipto, a las 13, y continuará con el duelo entre Argentina y Cabo Verde para cerrar con el encuentro entre Colombia y Ghana.
Suiza fue efectiva, venció 2-0 a Argelia y avanzó a los octavos de final del Mundial
Sin desplegar un gran nivel futbolístico, pero con una efectividad casi perfecta en los momentos clave, Suiza derrotó 2-0 a Argelia y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial. El seleccionado europeo golpeó en las pocas ocasiones que generó y luego administró la ventaja con autoridad para quedarse con el pase a la siguiente instancia.