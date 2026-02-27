En qué invertir en marzo: las oportunidades que ven los expertos en bonos, ONs y Cedears

Los bonos ligados a la inflación y los Cedears tecnológicos continúan entre las inversiones favoritas de los asesores financieros.

El S&P Merval profundizó la corrección en febrero y acumuló una baja cercana al 15,5% medida en dólares , en un mes marcado por mayor volatilidad y toma de ganancias. En paralelo, el riesgo país trepó 15,4% hasta los 572 puntos básicos , mientras que los bonos soberanos en dólares cedieron alrededor de 4% en promedio.

En este contexto de reacomodamiento de precios y suba en la percepción de riesgo, los analistas delinearon qué estrategias priorizar en marzo, con foco en bonos hard dollar, tramos específicos de la curva y Cedears defensivos o vinculados a sectores con buen momentum global .

El desempeño estuvo atravesado por factores locales e internacionales. A nivel doméstico, el Congreso avanzó con el tratamiento de la reforma laboral , mientras que en el plano externo la incertidumbre creció tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que determinó que Donald Trump había excedido su autoridad al imponer aranceles generalizados.

En el mercado cambiario, el Gobierno compró más de u$s1.550 millones para reforzar reservas , pero el peso se apreció cerca de 4% y el dólar llegó a ubicarse por debajo de $1.400. La dinámica respondió al protagonismo de la cuenta capital, con liquidaciones de emisiones corporativas y provinciales, ventas del agro y menor liquidez en pesos.

Los bonos en moneda local mostraron tasas estables , entre 30% y 32% en el tramo corto y cerca de 35% en el largo, mientras que los ajustados por inflación ganaron demanda ante mayores registros inflacionarios.

Hacia fin de mes, la aprobación de la reforma laboral y cambios en la Ley de Inocencia Fiscal aportaron señales más constructivas, reforzadas por una licitación del Tesoro totalmente indexada que incluyó un nuevo bono en dólares a casi 6%, con fuerte demanda.

Teniendo en cuenta este escenario, los especialistas de la City detallaron cómo posicionarse para hacerle frente al nuevo mes que está por comenzar.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Los bonos ligados a la inflación y los Cedears tecnológicos continúan entre las inversiones favoritas de los asesores financieros. Depositphotos

Los bonos CER siguen dominando las carteras

La primera recomendación de los ejecutivos es seguir apostando por instrumentos financieros en pesos que ofrezcan cobertura inflacionaria.

"Mantenemos nuestra preferencia por la curva CER. Entendemos que la inflación implícita aún luce levemente subestimada frente a los riesgos nominales vigentes", comentó Jerónimo Bardin, Head Sales Trader en Balanz Capital.

Dentro de la curva, privilegió el tramo largo, que sería el principal beneficiado ante una eventual compresión del riesgo país y, al mismo tiempo, presenta menor exposición a la volatilidad de tasas cortas propia del esquema monetario actual. En esta línea, sostuvo que la mejor opción sería el TZX28.

"Los bonos CER o instrumentos que ajusten por inflación (plazo fijo UVA, por ejemplo) a corto plazo siguen siendo buena opción dado que la inflación que se considera en esos instrumentos (45 días para atrás) es alta y, si comienza a ceder para abril, recién el impacto de la baja en el rendimiento lo podrías ver en mayo o junio", aclaró el consultor financiero Omar De Lucca.

Buen punto de entrada para los Cedears

Por otro lado, el mercado aún apuesta por los Cedears como parte del segmento de renta variable, tanto por brindar exposición a empresas internacionales como por la cobertura cambiaria que ofrecen.

"La reciente baja del dólar financiero mejora el punto de entrada para quienes invierten vía Cedears. Cuando el tipo de cambio retrocede, el inversor argentino accede a activos globales a un costo implícito más atractivo en pesos", detalló la asesora idónea Martina Del Giudice.

De las decenas de Cedears que se negocian en el mercado cambiario, los dos más recomendables para la experta serían los de Mercado Libre (MELI) y Microsoft (MSFT).

mercado libre nasdaq.jpg Mercado Libre es uno de los Cedears preferidos de los asesores de la City.

En el caso de Mercado Libre, el mercado penalizó la decepción en ganancias por acción y la compresión de márgenes, producto de mayores inversiones en logística y expansión crediticia. Sin embargo, el trasfondo estructural sigue firme: liderazgo dominante en e-commerce y fintech en América Latina, ecosistema integrado, región aún con baja penetración digital, estrategia histórica de reinvertir fuerte para consolidar escala y luego capturar rentabilidad.

Por otro lado, Microsoft mantiene una posición central en el ecosistema tecnológico global, combinando liderazgo en software empresarial, computación en la nube e inteligencia artificial.

"La compañía continúa invirtiendo agresivamente en infraestructura cloud, centros de datos y alianzas estratégicas como OpenAI, asegurando capacidad para capturar la ola de modernización tecnológica global. Es, en términos de calidad, uno de los activos más defensivos dentro del sector tecnológico", mencionó Del Giudice.

En tanto, el asesor y operador financiero Germán Marin indicó que, de los Cedears, se destacan Taiwan Semiconductor (TSMC), que desde el año pasado viene mostrando una performance muy atractiva, creciendo en venta de chips y aceleradores, y el iShares Bitcoin Trust (IBIT), el ETF de bitcoin que, si bien desde lo técnico parece seguir en canal bajista, puede estar formando un piso para ir de ahí hacia arriba.

Espacio para la deuda en dólares

La cartera de inversión de marzo recomendada por los especialistas también contempla la inclusión de obligaciones negociables en dólares, principalmente aquellas de empresas sólidas con buen historial crediticio.

"Siempre refiriéndome a perfiles moderados, es prudente conservar un cuarto de la cartera en ON de buen perfil crediticio, ya que representan la parte dolarizada en renta fija y conservadora de la comitente", señaló Marin.

Dólares Los bonos en dólares, públicos y privados, llaman la atención del mercado. Imagen: Freepik

Emisiones como TLCMD, IRCPD, YM34D, VSCVD, PLC5D entre otras ofrecen rendimientos de entre el 7% y el 8% anual en dólares.

"En la medida que el dólar permanezca sin grandes alteraciones, los rendimientos de estos activos en pesos serán equivalentes a su rendimiento en dólares. Entonces, uno cae en esto de preguntarse por que no meter todo en Lecaps, pero el carry tiene sus peligros: una suba del dólar en el mes del 3% ya te anula toda la ganancia de la letra. Quien invierte en bonos corporativos busca rendimiento en dólares", resumió Marin.

En esta línea, también resulta aconsejable apostar por algo de deuda en dólares soberana. Bardin explicó que incluir el GD38 es buena ida porque, bajo un escenario de compresión del riesgo país hacia niveles cercanos a los 400 puntos, convergiendo a países con calificación B-, este instrumento sería el que mejor combinación de upside, carry y menor riesgo relativo de duración ofrece, devolviendo retornos por encima de los dos dígitos.

"A su vez, el spread por legislación en el tramo corto, puntualmente entre AL30 y GD30, se amplió levemente, por lo que vemos una oportunidad en el bono ley argentina para capturar la compresión en caso de que lleguemos a los escenarios anteriormente comentados", aclaró.