El S&P Merval en dólares avanza casi 1%, mientras los ADRs operan mixtos y el riesgo país roza los 600 puntos

Los mercados globales se vuelven a tensar por la guerra en Medio Oriente y los activos argentinos retoman el tono negativo. Los títulos soberanos cotizan en rojo.

El respiro bursátil ante una posible desescalada de la guerra en Medio Oriente parece haber durado poco para los mercados globales, así como para los activos argentinos. Este jueves, el S&P Merval en dólares avanza casi 1%, pero los ADRs caen en Nueva York y el riesgo país , que vuelve a rozar los 600 puntos básicos.

Los bonos soberanos retroceden hasta 0,4% en la plaza local, liderados por el bono Global 2041 y el Global 2035 . Los Globales (títulos bajo legislación Nueva York) caen de forma generalizada, en tanto que los Bonares (con jurisdicción argentina) operan con totalidad de bajas, encabezados por el Bonar 2029 (-0,3%). De esta forma, el riesgo país se ubica en torno a los 593 puntos básicos.

En cuanto al contexto internacional, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco , aseguró que "el mercado sigue atentamente los acontecimientos en Medio Oriente" , a partir de los rumores alrededor de puntos de disputa en materia de negociaciones entre las partes involucradas, que continúan sin resolución.

"De continuar el conflicto, y estos precios de commodities, comenzará a sentirse a nivel mundial la presión sobre el costo de vida" , deslizó el especialista.

En el plano local, el economista jefe de Puente, Eric Ritondale , remarcó que respecto al llamado a licitación del Tesoro Nacional para este viernes 27 de marzo, el mensaje central es la "profundización de la estrategia de financiamiento en moneda extranjera bajo jurisdicción local" por parte del Gobierno.

En ese sentido, destacó la reapertura del Bonar 2027 (AO27), así como el lanzamiento del nuevo Bonar 2028, ambos con suscripción e integración exclusiva en dólares. "Esta decisión sugiere que el Gobierno busca consolidar la captura de liquidez en dólares del mercado doméstico, extendiendo la curva de rendimientos hacia 2028 y validando la capacidad de absorción de la plaza local sin depender del acceso a los mercados internacionales", agregó.

ADRs y S&P Merval

El S&P Merval retrocede 0,1% en pesos a los 2.802.996,45 puntos, pero su contraparte en dólares avanza casi un 1% a 1.937,85 puntos. En tanto, los papeles operan mixtos: Edenor lidera las bajas y cae 2,7%, mientras que YPF encabeza las subas y gana 2,1%. En el Panel General, Grimoldi cae hasta 4,6%.

En Wall Street, los ADRs argentinos anotan mayoría de rojos, con bajas de hasta el 2,5% de la mano de Central Puerto. En cambio, YPF trepa 2,3%. Otras acciones argentinas, como Bioceres Crop, trepan hasta 3,4%.