Los bonos en dólares abren en verde en Wall Street ante un mejor contexto internacional + Seguir en









Donald Trump anunció una principio de tregua pero, pese a esto, el conflicto de fondo continúa. La suba de los commodities energéticos ya impacta en la economía doméstica local.

Los bonos en dólares abren al alza en Wall Street. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares suben en Wall Street ante un contexto internacional que busca resolver el conflicto en Medio Oriente. La suba de los commodities energéticos ya impacta en el precio de los combustibles a nivel local. En tanto, el presidente Javier Milei se reúne con el Ministro de Justicia para discutir la reforma del Código Penal, que busca endurecer penas, unificar criterios de condena e incorporar nuevos delitos.

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A nivel internacional, el escenario global continúa marcado por el conflicto en Medio Oriente, donde la guerra amenaza con extenderse a toda la región. "Si bien Trump anunció el lunes una tregua por cinco días, abriendo una puerta a las negociaciones con Irán, medios persas desmienten el acercamiento y los bombardeos cruzados continuaron", advirtieron desde Cohen Aliados.

En este contexto, el petróleo recuperó parte de la caída que había marcado el lunes y el martes subió 5%, lo que presionó nuevamente sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro, fortaleció al dólar y limitando la recuperación de las acciones.

Paralelamente, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró una caída del 3,5% mensual en marzo. Comparado con igual punto de las dos gestiones anteriores, el nivel de marzo supera ampliamente al registrado durante la de Alberto Fernández (+52,6%) y se ubica en valores apenas inferiores al de la gestión de Mauricio Macri (-0,9%).

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