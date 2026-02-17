Los fondos de inversión globales redoblan su apuesta por Asia con la mayor compra en una década + Seguir en









Según la mesa de negociación de Goldman Sachs, la región destaca en un marco de la debilidad del dólar estadounidense. Los flujos están yendo hacia compras en tecnología de la información, industriales y otros sectores destacados.

El mercado emergente asiático se favorece por la falta de interés en sectores estadounidenses. Depositphotos

Los mercados asiáticos emergentes y desarrollados registraron la mayor compra neta por parte de fondos de inversión la semana pasada, lo que aporta un optimismo generalizado en la región con respecto a las firmas de infraestructura de inteligencia artificial (IA). Se trata de un dato histórico registrado por la mesa de negociación Prime Services de Goldman Sachs Group, que comenzó a rastrear estos datos en 2016.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras los inversores reaccionan a una debilidad del dólar estadounidense, Asia destaca como el principal mercado donde se registraron acciones globales, con un predominio de los mercados emergentes.

En lo que respecta a los sectores globales, los analistas indicaron que las compras en tecnología de la información, industriales, productos básicos de consumo y materiales superaron a las ventas en todas las demás áreas. Los más vendidos fueron consumo, servicios de comunicación y financieros.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Depositphotos Los mercados emergentes crecen en 2026 El índice MSCI de mercados emergentes acumula un alza del 11% en el año, mientras que el índice Kospi de Corea del Sur avanzó más del 30%, impulsado por grandes fabricantes como Samsung Electronics y SK Hynix Inc. Este crecimiento contrasta con una caída del 0,1% del S&P 500 al cierre del viernes.

Asimismo, los analistas de inversión de Goldman destacan que hubo una diferencia notoria entre las posiciones dentro del mercado, con las largas superando a las coberturas de posiciones cortas en una proporción de 8,4 a 1.

Por otra parte, los fondos de cobertura vendieron el sector inmobiliario de Estados Unidos por tercera semana consecutiva, al ritmo más rápido desde septiembre de 2022.