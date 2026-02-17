Bitcoin se sostiene debajo de los u$s70.000 y se prepara para la era de Kevin Warsh como presidente de la Fed + Seguir en









La principal criptomoneda continúa sufriendo reveses, y espera nuevas señales del mercado para salir a flote. Bitcoin estuvo cerca de tocar los u$s60.000, lo que representa una caída del 50% con respecto a su máximo histórico.

Bitcoin se mantiene pero sigue sin crecer. Kaboompics.com

El mercado de criptomonedas opera bajo una tendencia mixta. Bitcoin (BTC) recorta 1,1% hasta los u$s67.837,89, mientras muestra estabilidad desde la última semana, impulsada por un mercado reducido.

Por otra parte, Ethereum (ETH) aún no registra alguna actividad, y se ubica en u$s1.968. Asimismo, las altcoins presentan movimientos variados: Ripple (XRP) resta 1,8% y Dogecoin (DOGE) cae 3,5%, mientras que BNB muestra una tímida suba.

Embed Nuevo presidente de la Fed y otras malas noticias para Bitcoin La semana pasada, Bitcoin estuvo cerca de tocar los u$s60.000, lo que representa una caída del 50% con respecto a su máximo histórico en octubre del año pasado. En ese sentido, la principal criptodivisa encabezó una venta generalizada a medida que crecía la aversión por el riesgo.

Las declaraciones de Strategy Inc, su principal tenedor corporativo, tampoco sirvieron, ya que afirmó estar bien posicionado para sobrevivir a una caída de precios hasta los u$s8.000 por moneda. La empresa sufrió una gran pérdida en el cuarto trimestre, similar al hotelero japonés convertido en tesorería Metaplanet Inc, que registró una pérdida de valoración de aproximadamente 102,2 mil millones de yenes en sus tenencias durante las últimas semanas.

Sin embargo, una de las noticias que más impacta al mercado cripto es la nominación de Kevin Warsh, un ex Miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), como nuevo presidente de la Fed por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Su elección generó preocupaciones ya que su visión sobre las políticas monetarias parecerían no ser lo suficientemente flexibles para favorecer a los activos de riesgo. Mientras las actas de la reunión de enero de la Fed están previstas para esta semana, en los próximos días se publicarán datos de comercio, producción industrial y el índice de precios PCE —el indicador de inflación predilecto del banco central.

