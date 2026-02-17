Reforma laboral: el Gobierno admite errores y aliados condicionan el apoyo

Patricia Bullrich reconoció fallas en la redacción del artículo sobre enfermedades, mientras el PRO anticipó que no acompañará el texto tal como salió del Senado. El oficialismo apunta a sancionar la norma antes de fin de mes.

El Gobierno busca aprobar la reforma antes de fin de mes, pero crecen las dudas por las licencias médicas.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo foco de tensión en el Congreso por la reforma laboral , luego de que la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich , admitiera que hubo un “error” en la redacción del artículo que regula las licencias por enfermedad . La dirigente reconoció que el proyecto no distingue entre patologías graves y leves, una omisión que generó cuestionamientos de aliados y oposición y que obligará a introducir cambios durante el tratamiento en Diputados.

La polémica se centra en la modificación del régimen de licencias por enfermedades o accidentes no laborales, que establece que, tras un determinado período, los trabajadores percibirían entre el 50% y el 75% del salario según tengan o no cargas familiares. La senadora sostuvo que la intención es mantener el pago completo para casos graves, pero con requisitos de certificación médica más estrictos, algo que no quedó plasmado con claridad en el texto aprobado por la Cámara alta.

Bullrich atribuyó la falencia a la complejidad de una iniciativa de más de 200 artículos y aseguró que será corregida cuando la norma avance en el Congreso. Sin embargo, la modificación implicaría que el proyecto deba regresar al Senado, ya que sectores dialoguistas rechazaron la posibilidad de resolverlo mediante reglamentación o leyes complementarias, como pretendía inicialmente el oficialismo.

Las críticas no provienen solo de la oposición. El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo , advirtió que su bloque no acompañará el artículo “así como está”, al considerar que quedó mal redactado y que incluso podría generar efectos contraproducentes. Según argumentó, la reducción salarial durante licencias incentivaría que trabajadores enfermos continúen asistiendo a sus empleos por necesidad económica, aumentando riesgos sanitarios.

En paralelo, el Gobierno mantiene su hoja de ruta legislativa con el objetivo de sancionar la reforma antes de fin de mes. Según fuentes oficiales, la estrategia consiste en aceptar las modificaciones que introduzca Diputados, devolver el proyecto rápidamente al Senado y buscar su aprobación definitiva el 27 de febrero, en una sesión especialmente convocada.

El cronograma oficial prevé que, tras la votación en la Cámara baja, la iniciativa sea girada nuevamente al Senado para obtener dictamen en comisión y tratarse una semana después en el recinto. La coordinación política recae en el bloque libertario de la Cámara alta, que deberá garantizar los votos necesarios en un escenario donde los aliados reclaman cambios puntuales.

javier milei patricia bullrich Patricia Bullrich junto a Javier Milei.

La controversia por las licencias médicas se convirtió así en el principal obstáculo político de una reforma que el Ejecutivo considera clave para su agenda económica. Con errores reconocidos por el propio oficialismo y advertencias de socios parlamentarios, el desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno para corregir el texto sin perder apoyos en un Congreso donde cada voto sigue contando.

Reforma laboral: la CGT anunció paro el día del debate

El transporte público de pasajeros quedará paralizado el día en que se trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de que la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmara su adhesión al paro general convocado por la CGT.

La organización sindical comunicó que acompañará la medida de fuerza de 24 horas definida por la central obrera en rechazo al proyecto oficial, lo que implicará la suspensión de servicios de colectivos, trenes, taxis y vuelos en todo el país durante esa jornada.

Según indicaron fuentes gremiales, la protesta se realizará en la misma fecha en que la Cámara de Diputados debata la iniciativa laboral, aunque aún no se oficializó el día exacto. La decisión busca aumentar la presión sindical en un momento clave del trámite legislativo.

A través de un comunicado, la UGATT sostuvo que “adhiere y acata plenamente” la resolución de la CGT y garantizó el “paro total de los medios de transporte de pasajeros”, en defensa del derecho a huelga y de las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

La entidad, que nuclea a gremios ferroviarios, de remises, estaciones de servicio y otros sindicatos vinculados al transporte, es conducida por Omar Maturano, también titular del sindicato de maquinistas La Fraternidad.

La adhesión del sector del transporte es considerada clave para el impacto de la medida de fuerza, ya que suele determinar el nivel de acatamiento general y la visibilidad del paro en la actividad cotidiana.