En un semana corta por Carnaval, el mercado pondrá el foco en el resultado fiscal y la balanza comercial

Entre el miércoles y el jueves se conocerá el resultado fiscal de enero, el dato de distribución del ingreso y la balanza comercial. En el plano internacional, también se difundirán datos macroeconómicos clave de EEUU.

La semana que comienza está marcada por su brevedad , producto de feriados tanto en el plano local, por el Carnaval , como en el plano internacional, como es el caso del Día del Presidente en EEUU o el Año Nuevo lunar en China y Corea del Sur . Por ese motivo, habrá una concentración de datos macroeconómicos y empresariales a partir del miércoles.

El foco estará puesto en el resultado fiscal de enero, la balanza comercial y un contexto internacional que volvió a mostrar turbulencias , sobre todo en el sector de los commodities , con el regreso de las tensiones geopolíticas entre EEUU e Irán .

En el frente internacional, la volatilidad volvió a dominar la escena la semana pasada, con fuertes caídas en las acciones de Wall Street , mientras que Bitcoin , el activo más volátil del mercado, no lograr volver a los u$s70.000 , muy lejos del máximo de u$s126.000 alcanzado en octubre pasado.

Este clima impactó en los mercados emergentes, con los bonos soberanos argentinos mostrando una corrección . El riesgo país cerró el viernes a 519 puntos , tras haber tocado un piso semanal de 504 puntos.

Este miércoles, el Gobierno difundirá el resultado fiscal de enero . El mes previo, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones, en línea con la estacionalidad del gasto primario de diciembre. El saldo anual, no obstante, resultó positivo tanto en el resultado primario como en el financiero.

En su último informe de política monetaria, el BCRA proyectó un aumento del ajuste fiscal. "Hacia delante, se espera que continue el proceso de consolidación fiscal y que el Tesoro Nacional cuente con más y mejores opciones de financiamiento de sus compromisos locales y externos".

Además se explicó que "dado que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026 fue aprobado sin la derogación de la ley de financiamiento educativo universitario ni de la ley de emergencia en discapacidad, será necesario recortar otros gastos, en particular aquellos cuyo ajuste no es automático, por un monto cercano a 0,5% del PIB".

Y agregaron: "Dentro de los rubros entre los cuales se podría concentrar el ajuste se encuentran los salarios, los subsidios, los planes sociales y los bienes y servicios. Asimismo, en caso de aprobarse el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, los recursos destinados al financiamiento de la seguridad social podrían reducirse".

Balanza comercial: entre el superavit y el boom importador

Además, este jueves se conocerá la balanza comercial de bienes. El 2025 registró un superávit comercial de u$s11.286 millones en 2025, pese a que las importaciones saltaron 25%. Tanto las exportaciones como las importaciones anotaron máximos desde 2022 en valor, pero récords absolutos en cantidades. Además, el saldo de diciembre fue el segundo más alto del año.

Uno de las categorías que más atención atrae son las compras al exterior vía plataformas. El ingreso de productos al país a través del régimen de courier se disparó 274% durante 2025. En un contexto de alza en las importaciones, este capítulo es el que más se destacó.

Para este año, la consultora LCG espera que las importaciones crezcan por encima de las exportaciones, por los cuales estima una reducción del superávit a la zona de los u$s6.000 millones. Más optimista, Abeceb pronostica un resultado de entre u$s8.000 millones y u$s9.000 millones.

A eso se le agregan otros datos que difundirá INDEC durante los próximos días. El miércoles se conocerá la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mientras que el jueves se difundirá la redistribución del ingreso. Además, también se conocerá el Índice del costo de la construcción (ICC) y el sistema de índices de precios mayoristas (SIPM).

Agenda económica y financiera de la semana

Martes 17/2

Estados Unidos: Variación semanal de empleo de ADP

Balances: Medtronic y Coca Cola

Miércoles 18/2

Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

Resultado fiscal de enero

Estados Unidos: Actas de reunión de la Fed e Índice de Producción Industrial ( IPI )

) Balances: Tenaris

Jueves 19/2

Índice del costo de la construcción (ICC)

Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM)

Balanza comercial ( ICA )

) Estados Unidos: Balanza comercial, solicitudes de desempleo

Balances: Wallmart, Alibaba, Nestle

Viernes 20/2