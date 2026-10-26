Los mercados de Brasil se desploman tras la victoria de Lula

Las acciones brasileñas cayeron más de 10% y el real se depreció con fuerza tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y el cuestionamiento de los resultados por parte de Flávio Bolsonaro. La deuda soberana también registró fuertes subas en los rendimientos, mientras que Argentina sintió parte del impacto.

La victoria de Lula revirtió las expectativas de los mercados, que habían apostado por un triunfo de Flávio Bolsonaro.

El triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocó una fuerte reversión en los mercados financieros que esperaban que ganara su oponente.

Las acciones en Brasil se desplomaron el lunes después de la victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el rápido cuestionamiento de los resultados por parte de su oponente.

El índice Bovespa , el índice bursátil de referencia de Brasil, cayó más del 10% al comienzo de las operaciones, lo que activó un cortacircuitos de 30 minutos (una herramienta que pausa las operaciones para evitar ventas masivas descontroladas). Las operaciones de futuros apuntaban a una caída de alrededor del 18%.

La moneda del país, el real, se debilitó significativamente. Cayó más del 10% frente al dólar, en camino a su mayor debilitamiento en un solo día frente al dólar desde principios de 1999.

El costo de endeudamiento del nuevo gobierno aumentó bruscamente, y el rendimiento del bono gubernamental a 10 años de Brasil denominado en dólares subió más de 0,2 puntos porcentuales, a alrededor del 6,45 %. El rendimiento de su bono a 10 años en moneda local subió aún más, casi tres puntos porcentuales completos, al 15,5%.

Los movimientos fueron una fuerte reversión, después de que los precios de las acciones subieran en los últimos meses y los rendimientos de los bonos tendieran a la baja, a medida que los inversores comenzaban a apostar a que el oponente de Lula, Flávio Bolsonaro, lograría la victoria. Bolsonaro, el candidato de derecha, se había alineado con el presidente Donald Trump y había sido visto como el más favorable para el mercado de los dos candidatos.

“Es probable que los activos brasileños enfrenten una presión inmediata y una mayor volatilidad a corto plazo a medida que el mercado deshace las posiciones construidas sobre las expectativas de una victoria de Bolsonaro”, dijo Dev Ashish, un economista enfocado en América Latina en Société Générale, un banco francés.

Hubo pocas señales iniciales de que los movimientos afectaran a los mercados en Estados Unidos. Los índices bursátiles de referencia estadounidenses apuntaban a ligeras ganancias, y el rendimiento del Tesoro a 10 años bajó ligeramente.

Argentina sí pareció sentir ciertas repercusiones. El rendimiento a 10 años denominado en dólares de Argentina subió 0,2 puntos porcentuales. Ashish señaló que gran parte de la feroz volatilidad del lunes reflejó el rápido desarme de las apuestas preelectorales.

“Una vez que la volatilidad inicial disminuya, la atención del mercado probablemente pasará a los nombramientos del gabinete”, dijo, “particularmente a si el vicepresidente Geraldo Alckmin asume un papel protagónico en la economía, la influencia de los partidos centristas del Congreso dentro de la coalición gobernante y la estrategia fiscal más amplia del gobierno”.

Joe Rennison reporta sobre mercados financieros, lo que abarca desde escribir crónicas sobre las condiciones caprichosas de la bolsa, hasta explicaciones de las decisiones de corretaje, a menudo inescrutables, de los expertos de Wall Street.

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