Desde Amazon hasta Google: cuántos millones colocaron las grandes tecnológicas en Anthropic

Amazon y Google también obtienen ingresos por los servicios informáticos que necesita la startup para desarrollar sus productos.

Amazon y Google también obtienen ingresos por los servicios informáticos que necesita la startup para desarrollar sus productos.

Anthropic , la empresa detrás de Claude , recibió compromisos de inversión por decenas de miles de millones de dólares de grandes tecnológicas, mientras fondos de inversión y empresarios participaron en sus sucesivas rondas de financiación. Su próxima salida a bolsa pondrá a prueba el apetito del mercado por las compañías de inteligencia artificial.

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Amazon y Google se consolidaron como los principales respaldos corporativos de Anthropic . Según un relevamiento de Reuters publicado el 26 de octubre, ambas tecnológicas comprometieron inversiones multimillonarias en la startup , en una apuesta que combina participación accionaria, infraestructura informática y negocios vinculados a la expansión de la IA.

Amazon invirtió al menos u$s13.000 millones en Anthropic y acordó en abril aportar hasta otros u$s20.000 millones. La relación también contempla un importante componente comercial: la desarrolladora de Claude se comprometió a gastar más de u$s100.000 millones en servicios de computación en la nube de Amazon durante una década.

Google, por su parte, comprometió hasta u$s40.000 millones , incluidos u$s10.000 millones anunciados inicialmente en abril. La alianza le permite a Anthropic acceder a infraestructura en la nube y a los chips de inteligencia artificial de Google, utilizados para entrenar y ejecutar sus modelos.

El vínculo entre las tecnológicas y Anthropic va más allá del financiamiento. Amazon y Google también obtienen ingresos por los servicios informáticos que necesita la startup para desarrollar sus productos y atender la creciente demanda empresarial.

Los fondos que respaldaron las grandes rondas

El respaldo financiero también llegó de fondos de capital de riesgo e inversores institucionales. Lightspeed Venture Partners lideró la ronda Serie E, de u$s3.500 millones, en marzo de 2025. Más tarde, en septiembre de ese año, participó en la Serie F, de u$s13.000 millones, que valuó a Anthropic en u$s183.000 millones.

Amazon y Google también obtienen ingresos por los servicios informáticos que necesita la startup para desarrollar sus productos. El País

Fidelity Management & Research participó en ambas operaciones, mientras que ICONIQ Capital lideró la Serie F y luego codirigió la Serie G, una financiación de u$s30.000 millones. Esta última operación contó con el liderazgo del fondo soberano de Singapur, GIC, y situó la valoración de Anthropic en u$s380.000 millones.

Coatue Management también encabezó la Serie G y posteriormente codirigió la Serie H, de u$s65.000 millones, que alcanzó una valoración de u$s965.000 millones. Sequoia Capital y Altimeter Capital estuvieron entre los principales inversores de esa última ronda.

Otros participantes relevantes fueron Spark Capital, que lideró una Serie C de u$s450 millones en mayo de 2023, y Salesforce Ventures, que intervino en las rondas Serie C y Serie E.

La primera financiación institucional de la compañía se remonta a 2021, cuando el cofundador de Skype Jaan Tallinn lideró una Serie A de u$s124 millones. El exdirector ejecutivo de Google Eric Schmidt también respaldó a Anthropic con capital propio.

Una salida a bolsa bajo la lupa

La próxima oferta pública inicial (OPI) de Anthropic será una prueba para determinar si el entusiasmo de los inversores privados se traslada al mercado bursátil. Las sucesivas rondas elevaron su valoración hasta niveles extraordinarios, pero la cotización pública permitirá medir la disposición de los inversores a sostener esas expectativas.

El caso también refleja una característica central de la carrera por la IA: los principales desarrolladores necesitan inversiones cada vez mayores para financiar su capacidad de cómputo, mientras que las empresas que aportan ese capital también pueden beneficiarse como proveedores de infraestructura.

Así, el desafío para Anthropic será convertir el respaldo financiero y el crecimiento de Claude en un negocio capaz de justificar las elevadas valoraciones alcanzadas antes de su debut bursátil.