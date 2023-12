Marcos Galperín aplaudió el DNU de Javier Milei: "Te dijeron toda la verdad en 10 minutos"

El empresario se volvió a mostrar emocionado por las políticas que impulsa Milei, sin embargo, dejó en claro que no piensa volverse a radicar en la Argentina, independientemente del gobierno de turno.

Embed Te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos.https://t.co/gde4WAhLDo a través de @YouTube — Marcos Galperin (@marcos_galperin) December 21, 2023

No obstante, por ese entonces y en una entrevista con la agencia Bloomberg, el CEO de uno de los unicornios más grandes de Latinoamérica dejó en claro su rechazo a vivir en Argentina, independientemente del Gobierno de turno. "Si bien Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también, así que la respuesta es no, no volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane”.