Banco Nación volvió al mercado luego de 30 años y colocó deuda por más de u$s370 millones

La entidad financiera pública concretó una de las mayores emisiones corporativas del mercado local, con fuerte demanda de inversores. Los fondos se destinarán a créditos para pymes, hipotecas, exportaciones y financiamiento productivo.

Con esta operación, el Banco Nación busca profundizar su presencia en el mercado de capitales y diversificar sus herramientas de fondeo.

El Banco Nación concretó este jueves una exitosa colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales local por un monto equivalente a más de u$s370 millones , en lo que significó su regreso a este tipo de operaciones después de más de 30 años.

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La emisión registró una demanda que superó ampliamente la oferta inicial y se ubicó entre las colocaciones corporativas más importantes del mercado argentino en los últimos tiempos, según destacaron desde la entidad.

La operación incluyó tres clases de títulos -en pesos, dólar MEP y UVA- con el objetivo de captar distintos perfiles de inversores, tanto minoristas como institucionales, clientes y no clientes del banco.

En detalle, el Banco Nación obtuvo una tasa de TAMAR +4,25% en la Clase 1, una tasa de 5,50% en dólar MEP para la Clase 2 y UVA +5,25% en la Clase 3, orientada especialmente al financiamiento hipotecario.

Banco Nación La entidad de capitales públicos recibirá una inyección de Wall Street

Desde la entidad señalaron que la mayoría de las más de 1.600 ofertas recibidas se alinearon con las tasas esperadas por el banco, lo que permitió aceptar un alto porcentaje de las propuestas, principalmente en los instrumentos ajustados por TAMAR y UVA.

Los recursos obtenidos serán destinados a fortalecer el financiamiento de la economía real. Entre los objetivos figuran el impulso al crédito para MiPyMEs, préstamos hipotecarios para familias, financiamiento para exportadores y apoyo a economías regionales.

Con esta operación, el Banco Nación busca profundizar su presencia en el mercado de capitales y diversificar sus herramientas de fondeo, en el marco de un programa vigente que contempla emisiones por hasta u$s1.500 millones.

Desde la entidad remarcaron que la colocación representa “un paso hacia una institución más competitiva, moderna y transparente”, con foco en ampliar el crédito productivo y sostener el financiamiento a empresas y familias.