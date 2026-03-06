El mercado le pasa factura a Mercado Libre por su balance: ya no es la empresa más valiosa de la región

La plataforma de Marcos Galperín perdió el primer lugar del podio. Y quedó en cuarto lugar, detrás de tres gigantes brasileños.

Mercado Libre , el gigante del comercio electrónico fundado por Marcos Galperin, enfrenta una paradoja financiera tras la presentación de sus resultados del cuarto trimestre de 2025 . Pese a que reportó ingresos históricos por u$s28.900 millones en el acumulado anual y un fuerte crecimiento en sus unidades de ecommerce y fintech , el mercado bursátil reaccionó con una marcada desconfianza, provocando una caída superior al 5% en sus acciones en Wall Street .

La reciente presentación del balance de Mercado Libre reveló un desempeño operativo sin precedentes, con una facturación trimestral que escaló hasta los u$s8.759 millones , lo que representa un incremento interanual del 45% .

Este avance fue impulsado principalmente por el dinamismo en mercados clave como Brasil y México , donde la estrategia de envíos gratuitos y la eficiencia de su red logística permitieron alcanzar un volumen bruto de mercancías de u$s19.900 millones .

Sin embargo, la utilidad neta se situó en u$s559 millones , quedando por debajo de las proyecciones de los analistas que esperaban beneficios por acción más elevados. El achicamiento de los márgenes operativos, que cayeron al 10,1% , es el resultado directo de una decisión corporativa deliberada: sacrificar rentabilidad inmediata para consolidar la infraestructura logística y expandir el ecosistema de Mercado Pago.

El brazo financiero de la empresa, Mercado Pago , continúa siendo un motor fundamental de crecimiento, procesando un volumen total de pagos de u$s83.700 millones en el trimestre.

No obstante, la rápida expansión de su cartera de crédito, que alcanzó los u$s12.500 millones,introdujo nuevos riesgos. El incremento en las provisiones por deudas incobrables y un ligero repunte en la tasa de morosidad generaron cautela entre los inversores, quienes temen que el agresivo ritmo de otorgamiento de préstamos pueda erosionar la solidez del balance a largo plazo.

A pesar de estas dudas, la dirección financiera, ahora encabezada operativamente por Ariel Szarfsztejn tras la transición en la cúpula ejecutiva, sostiene que estas inversiones son esenciales para blindar las ventajas competitivas de la plataforma frente a nuevos entrantes y competidores globales.

La caída de Mercado Libre en el ranking regional

Esta vulnerabilidad en el tablero de Wall Street coincide con un cambio simbólico en la jerarquía económica de la región. Según datos recientes de Bloomberg Línea, Mercado Libre cedió su posición como la empresa más valiosa de América latina, siendo superada por gigantes de sectores tradicionales como Petrobras, Nubank y Itaú Unibanco.

Según Bloomberg Línea, tomando datos al cierre del 5 de marzo de 2026, Petrobras es la compañía de mayor capitalización de mercado en la región, alcanzando los u$s107.810 millones. En tanto, el segundo lugar lo ocupa el banco brasileño BTG Pactual, cuyo market cap es de u$s91.760 millones. Y en tercer lugar se ubica Itaú Unibanco, que alcanza los u$s91.000 millones.

Mercado Libre quedó relegado al cuarto lugar, con una valuación tomada al 6 de marzo de u$s89.946 millones. Destaca además que el precio de la acción de Mercado Libre está un 47% por debajo del pico histórico logrado en junio de 2025.

La caída de las acciones de MELI -el ticker de la empresa en el Nasdaq- refleja que, para el mercado, el liderazgo regional ya no se garantiza únicamente con el aumento de usuarios o volumen de ventas, sino con la eficiencia en la gestión del riesgo y la protección del margen neto.

Este desplazamiento no solo responde a la volatilidad propia del sector tecnológico, sino también al fortalecimiento de las instituciones financieras digitales y energéticas que han logrado demostrar una mayor estabilidad en sus márgenes de ganancia.

Mientras que el gigante del comercio electrónico apuesta por un modelo de reinversión constante para dominar la logística y la inclusión financiera, sus competidores directos en el sector fintech, como Nubank, lograron escalar con estructuras de costos más livianas, capturando la atención de los capitales que buscan retornos más previsibles.