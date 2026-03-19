Mercados asustados: el petróleo se dispara tras ataques a instalaciones energéticas y caen fuerte las bolsas

El crudo Brent supera los u$s114 por barril. Los mercados de Asia y Europa caen con fuerza, mientras los futuros de Wall Street cotizan en rojo.

Los precios del petróleo vuelven a dispararse este jueves tras nuevos ataques a instalaciones energéticas en Medio Oriente , que incrementaron las preocupaciones sobre el suministro global. En tanto, las principales bolsas del mundo caen con fuerza, a medida que los inversores empiezan a incorporar una mayor presión inflacionario en sus pronósticos.

El crudo europeo Brent sube más de 6,75% hasta los u$s114,63, mientras que el estadounidense WTI cotiza a u$s97,47. El movimiento se da después de que Irán atacara instalaciones energéticas en todo Oriente Medio tras un ataque ‌contra el yacimiento de gas South Pars, lo que supone una grave escalada en la guerra con Estados Unidos e Israel.

"La escalada en Oriente Medio, los ataques precisos contra la infraestructura petrolera y la muerte de líderes iraníes apuntan a una interrupción prolongada del suministro de petróleo" , señaló en una nota Priyanka Sachdeva, analista de Phillip Nova. Y agregó: "Para echar más leña al fuego, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios con un discurso de corte restrictivo, señalando las preocupaciones económicas que siguen a una guerra".

El miércoles, QatarEnergy dijo que los ataques con misiles iraníes contra Ras Laffan , sede de las principales operaciones de procesamiento de GNL de Qatar, causaron "daños extensos" a su centro energético. Arabia Saudí dijo que ‌interceptó y destruyó cuatro misiles balísticos lanzados el miércoles contra Riad, así como un intento de ataque con drones contra una instalación de gas.

Irán emitió avisos de evacuación antes de sus ataques contra varias instalaciones petroleras en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, mientras se preparaba para tomar represalias por los ataques contra su propia infraestructura energética en South Pars y Asaluyeh. South Pars es el sector iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo , que Irán comparte con Qatar, aliado de Estados Unidos, al otro lado del golfo Pérsico.

Israel llevó a cabo el ataque al yacimiento de gas South Pars, pero Estados Unidos y Qatar no participaron, ‌dijo el presidente Donald Trump a última hora del miércoles. Añadió que Israel no atacaría más instalaciones iraníes en South Pars a menos que Irán atacara a Qatar, y advirtió de que Estados Unidos respondería si Irán actuaba contra Doha.

Según Tina Teng, estratega de mercado de Moomoo ANZ, los precios del petróleo se mantendrán al alza, ya que los nuevos ataques de Irán contra la infraestructura ‌energética de Oriente Medio agravan la tensión regional, sin que haya señales de una distensión del conflicto ni de una reapertura a corto plazo del estrecho de Ormuz.

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Las bolsas del mundo, en rojo

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,18% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,15% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Aling (+6,47%), CF Industries (+3,1%) y The Mosaic Company (+1,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Newmont Goldcorp (-7,78%), Micron (-6,81%) y Freeport McMoran (-4,56%).

En Europa, el Euro Stoxx se desploma 2,14%. A nivel local, las bajas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 2,6% y el CAC francés acompaña con un recorte de 1,82%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 2,09%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cerró con un rojo de 2,02%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 1,39%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 2,73% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,97%.

La Reserva Federal (Fed) mantuvo los tipos de interés sin cambios el miércoles, pronosticando una mayor inflación mientras los dirigentes monetarios evalúan el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Este jueves será el turno del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.