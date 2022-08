El plan Massa bajo la lupa de los mercados: qué puede pasar con el dólar y las reservas

"Me parece que la reacción de los mercados va a ser razonablemente positiva en tanto y en cuanto se comprenda todas las medidas anunciadas, en particular las fiscales. Es factible y viable en cuanto al soporte político. Al final del día, este programa no es distinto al que esbozó Batakis e incluso algo más profundo que el que venía desarrollando Guzmán. Yo veo una situación relativamente positiva y siempre mirando el avance del cómo hacer estas medidas y cómo implementarlas", expresó Ricardo Delgado, Director de Analytica en comunicación con Ámbito. En cuanto al dólar, estimó que debería "estabilizarse" pero nada está dicho.

"Un punto que no llego a calibrar cual es la expectativa que había en los anuncios. De todas maneras hay algunas cosas interesantes respecto al déficit primario avanzando en esta idea de subsidiar el consumo razonable. Obviamente esto hay que ver cuánto de esto hay que llevar a la práctica porque este ajuste fiscal sería más significativo del que se había comprometido Guzmán", afirmó Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra con este medio. Lo más destacado para el economista tiene que ver con los adelantos transitorios y las medidas del frente externo.

"No hubo tanto detalle, creo que hoy debería ser tranquilo", agregó. "Los anuncios en la dirección correcta pero faltan precisiones que se irán conociendo con el paso de los días y un punto clave es si podrá efectivamente implementar lo anunciado. La reacción de los mercados podría ser positiva pero también estimo primero cierta cautela a la espera de mayor detalle/medidas", concluyó.

En cuanto al dólar, adelantó: "Las medidas que tienden a reforzar las reservas, se busca que el dólar oficial se actualice al ritmo que venía. La clave es la brecha, de ahí depende cómo se vaya asimilando estas medidas. En el corto plazo va a haber más estabilidad en el dólar hasta tanto se vean las cosas más claras".

En la misma línea, Sebastián Menescaldi Director Asociado de Eco Go dio una primera impresión: "Llega Massa al ministerio y tiene como principal virtud la posibilidad de poder organizar la política en un rumbo, que en el funcionamiento previo de la coalición tenía bloqueos que no permitían tomar las acciones necesarias para estabilizar la economía.

"La conferencia fue la carta de presentación que mostró lineamientos que parecen positivos. Es un DT que llega a un club y explica cómo quiere jugar. Pero todavía le falta conocer al equipo, formarlo y ejecutar los planes para lograr sus objetivos"

"Dio algunas medidas en lo fiscal, monetario y sector externo. Pero faltan conocer detalles y consistencia del programa. Hoy no lo iba a tener. Habrá que tener que esperar unas semanas. Bien lo fiscal pero no sabemos si lo que anunció es suficiente, flojo lo monetario y cambiario. Faltan medidas que cambien el flujo de capitales externos (tomar deuda cambia los stocks, pero no los flujos, la dirección de dónde van los capitales), todo ello en un contexto donde la tasa de interés corre por debajo de la depreciación y la inflación", concluyó Menescaldi.