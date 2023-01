Recompra de bonos en dólares: las 3 claves más importantes del anuncio de Massa

En el comunicado de prensa, el Ministerio de Economía mencionó que más allá de la situación en la liquidación de cosecha, cuentan con un respaldo por los menores niveles de importación de energía que va a tener que realizar la Argentina respecto de lo que estaba proyectado en el Presupuesto 2023.

Respecto del riesgo país, "va a continuar bajando con esta medida. Cuando sube el precio de los bonos cae el rendimiento implícito de éstos y con ello se reduce la prima de riesgo país, que justamente mide el diferencial de rendimiento entre los bonos argentinos y similares libres de riesgo (treasuries)".

"Ahora bien, el mercado de deuda en pesos es otra historia. El gobierno está aprovechando para recomprar deuda en moneda extranjera por la que tendría pagar 1 a +/- 1/3 de su valor nominal. Si bien es una noticia positiva para el mercado local, no cambia el escenario de la deuda en moneda local. Paradójicamente hoy el problema no es la deuda en dólares (con pagos de intereses únicamente por poco más de USD2.2bll en 2023), sino la deuda en pesos. La clave está en que se consolide la desaceleración inflacionaria y el gobierno no se apresure en bajar fuerte las tasas ni el ritmo de depreciación (el segundo ya lo ralentizó más o menos al ritmo de los precios)".

Las implicancias

Según el último informe de PPI (Porfolio Personal de Inversiones), el programa de recompra puede explicar el programa de recompra puede explicar el repunte reciente centrado en la parte corta de la curva soberana. Cabe destacar que el GD29 saltó 6,3% y el GD30 subió 6,0% en la semana, mientras que los bonos de viejo indenture reflejaron avances más suaves (+3,25/+3,5%)".

Para PPI la duda tiene que ver sobre los fondos: "las reservas netas rondan US$6.080 millones, por lo que la primera fase de este programa representa 16,44% de este escaso stock. Profundizando en los números, hoy en día estimamos que el sector privado tenía alrededor de US$26.160 millones (a valor de mercado actual) de deuda en moneda dura entre Globales, Bonares y Eurobonos hasta el 3T22. ¿Renunciará Pesce a esos valiosos recursos en los albores de una espantosa sequía para resolver un problema de la próxima administración?".

En cuanto a los dólares financieros, advierten que puede traer calma y afirma que es el "objetivo real de este programa, por lo que el GD30 fue explícitamente su objetivo principal". En las últimas jornadas, los dólares financieros encendieron las alarmas con el dólar CCL superando los $360, acortando la brecha con el dólar Qatar que se mantiene como un techo para observar la tendencia del mercado cambiario.

Por último, Gabriel Caamaño, Economista de la Consultora Ledesma afirmó que en el corto plazo la medida apunta a "contener" a los dólares financieros, "puede ser que los primeros días caigan y contener la brecha asociada a los financieros". En cuanto al riesgo país, agregó: "que esté en 1900 o 1700 no te cambia nada en el acceso a los mercados financieros. Más allá de que pueda bajar algo me parece que no es el objetivo de la medida. Argentina tiene los mercados cerrados".

"Me parece que lo que están haciendo es formalizar un mecanismo de intervención en los tipos de cambio paralelos. El Gobierno tiene un acuerdo con el FMI en curso, la capacidad de intervención estaba puesta en duda de si el Fondo podía aceptar esto. El meollo del asunto: es Massa diciéndole al mercado diciendo que tiene un mecanismo formal de intervención de los paralelos que el FMI lo va a aprobar. Eso en un año electoral donde la brecha se estaba recalentando y donde estamos viendo intervenciones de los paralelos, probablemente haya sido la ANSES en las últimas semanas".