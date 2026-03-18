Moody's eleva el riesgo de recesión en EEUU: la suba del el petróleo y las cifras de empleo encienden las alertas

El modelo de la firma ubica la probabilidad cerca del 50% y advierte que la suba del crudo por la guerra en Irán podría empujarla por encima de ese nivel. El deterioro del mercado laboral y el impacto en el consumo, en el centro de la preocupación.

Moody's aumentó el riesgo de que la economía entre en recesión por la guerra.

La economía de Estados Unidos enfrenta un escenario cada vez más desafiante. Según Moody’s Analytics, la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses ya se ubicaba en torno al 49% antes del estallido del conflicto en Irán, y podría superar el 50% a medida que el encarecimiento del petróleo presione sobre la actividad.

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El diagnóstico surge de un modelo económico basado en inteligencia artificial que, de acuerdo con la firma, cuenta con un sólido historial predictivo. Para Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, el reciente aumento en el riesgo responde principalmente al deterioro del mercado laboral, aunque advierte que la debilidad es más generalizada.

“Los datos de empleo vienen flojos y prácticamente todos los indicadores se han suavizado desde finales del año pasado”, señaló.

El conflicto en Medio Oriente agrega un nuevo factor de presión . La suba del petróleo —impulsada por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del crudo mundial— vuelve a poner en escena un patrón recurrente: casi todas las recesiones estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial estuvieron precedidas por shocks energéticos.

Aunque Estados Unidos hoy produce niveles de petróleo similares a su consumo, el impacto de los precios altos sigue siendo significativo. Según Zandi, el efecto sobre los consumidores es inmediato, mientras que la respuesta de la oferta es más lenta.

“Los precios elevados afectan rápidamente el gasto de los hogares, pero no logran incentivar con la misma velocidad la inversión y producción de las petroleras”, explicó.

Mercado laboral, la variable clave

El frente laboral aparece como el principal punto de fragilidad. El empleo se mantiene prácticamente estancado en el último año y, además, los datos oficiales han sido revisados a la baja en 16 de los últimos 19 informes, en un nivel de correcciones que no se veía desde 2008.

Para el economista, esto podría estar subestimando la debilidad real de la economía. “Si acaso, sugiere que el mercado laboral es aún más débil de lo que muestran los datos actuales”, advirtió.

A esto se suman otras señales de enfriamiento, como la caída en las licencias de construcción y el deterioro en la confianza del consumidor.

El principal temor es que se active un mecanismo de retroalimentación negativa: mayores costos energéticos reducen el poder de compra, lo que enfría el consumo, impacta en la actividad empresarial y termina derivando en despidos.

Sin embargo, Zandi introduce una salvedad: si el empleo logra sostenerse, una suba de la inflación por sí sola no necesariamente llevaría a una recesión. El problema es la combinación actual: un mercado laboral debilitado junto con un shock de costos energéticos, en un contexto además condicionado por el endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

petroleo rojo mercados crudo El aumento del barril suma presión inflacionaria al resto de los países

Impacto global

Un eventual freno de la economía estadounidense tendría efectos inmediatos sobre el resto del mundo. En Europa, implicaría menor demanda de exportaciones y condiciones financieras más restrictivas.

A nivel global, el encarecimiento del petróleo también suma presión inflacionaria. Según el FMI, cada aumento del 10% en el precio del crudo eleva la inflación mundial en 0,4 puntos y reduce el crecimiento en hasta 0,2 puntos porcentuales.

En escenarios más extremos, el riesgo es mayor. Oxford Economics estima que, si el barril alcanzara los u$s140 y se mantuviera en ese nivel, la economía global podría entrar en una recesión leve, con contracción en economías desarrolladas como la Eurozona, Japón y el Reino Unido.