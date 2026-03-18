La Fed define hoy qué hará con las tasas en medio de la guerra en Medio Oriente y el mercado no espera cambios

La Reserva Federal se encamina a mantener sin variaciones la tasa. La expectativa está puesta en las nuevas proyecciones, teñidas por las implicancias del conflicto bélico.

La Reserva Federal de EEUU (Fed) concluye este miércoles una nueva reunión de política monetaria en medio de la incertidumbre que la guerra en Medio Oriente inyectó en los mercados. En ese marco, se espera que los responsables del banco central mantengan las tasas de interés sin cambios , pero se prevé que expongan en una nueva declaración de política monetaria sus previsiones sobre cómo el conflicto bélico modificó las perspectivas para la actividad económica y la inflación.

Sin un punto de llegada claro para la guerra, los economistas afirman que los impactos nacionales y globales dependen de cuánto tiempo continúe el conflicto, de la estructura del Gobierno iraní que surja después y de si los precios del petróleo se consolidan más allá de los u$s100 por barril o retroceden pronto a sus niveles previos a la guerra, por debajo de los u$s80.

El precio medio de la nafta en EEUU ascendía a u$s3,79 por galón el martes, más de 25% superior al de antes de la guerra , según datos de la asociación de automovilistas AAA. La preocupación es el posible impacto en otros precios: las aerolíneas han comenzado a advertir del aumento de los costes de viaje a medida que se dispara el precio del combustible para aviones y un funcionario de la Casa Blanca dijo que EEUU estaba buscando otras fuentes de fertilizantes agrícolas.

A medida que los consumidores hacen frente al aumento de los precios relacionados con el petróleo, pueden cancelar compras o intentar reducir el gasto por completo, mientras que los socios comerciales de EEUU en Europa se enfrentan a un impacto inflacionista aún más agudo.

Para la Reserva Federal, las perspectivas han pasado de la confianza en un crecimiento económico estable y una desaceleración de la inflación a un tira y afloja entre las presiones inflacionistas potencialmente al alza y los nuevos riesgos para el crecimiento y el mercado laboral.

Los responsables de política monetaria del banco central estadounidense ofrecerán sus previsiones más fundamentadas sobre lo que está por venir a través de su decisión sobre las tasas de interés, la declaración de política monetaria y las proyecciones trimestrales actualizadas que se publicarán en la tarde argentina tras la conclusión de su reunión de dos días. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa aproximadamente media hora después.

Diane Swonk, economista jefe de KPMG, dijo en un análisis la semana pasada que parece que ha llegado el momento de que las previsiones actualizadas de la Fed se inclinen hacia la estanflación.

Swonk espera que se prevea un aumento de la inflación y el desempleo para finales de este año, y que las perspectivas sobre las tasas de interés se fragmenten aún más entre los responsables del banco central que abogan por recortes de tasas para mantener el mercado laboral en el buen camino y aquellos a favor de mantener la política restrictiva, o incluso insinuar subidas de tasas con unas perspectivas de tasas más altas para finales de año.

"Las previsiones se están elaborando en medio de una nube de incertidumbre. Es de esperar que los participantes en la reunión rebajen sus estimaciones de crecimiento, al tiempo que revisen al alza sus previsiones de inflación y desempleo", dijo Swonk, citado por la agencia Reuters.

"El gráfico de puntos (o dot plot), que incluye las expectativas de los participantes sobre subidas o bajadas de tasas, probablemente mostrará un poco de ambas cosas", con posibles disensiones a favor de las bajadas de tasas por parte de quienes consideran que la Fed no debería quedarse al margen manteniendo estables los costes de financiación en un contexto de crecimiento del empleo débil y quizás en descenso, y las proyecciones de los dirigentes monetarios más agresivos que abogan por una subida de tasas antes de que termine el año.

El "dot plot" o gráfico de puntos es un documento que refleja dónde prevén los miembros de la Fed, de manera anónima, que estén las tasas de interés en los próximos años.