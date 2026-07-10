La Unión Europea exige cambios a Meta por el diseño "adictivo" de Facebook e Instagram

Meta afronta una nueva ofensiva contra el diseño de Instagram y Facebook, por presentar funciones con potencial adictivo. La UE exigió cambios que, de no ser cumplidos, podrían concluir en una multa de hasta el 6% de su facturación global.

La Unión Europea endureció su ofensiva contra Meta y advirtió que la compañía deberá modificar aspectos centrales del diseño de Facebook e Instagram o podría enfrentar una multa de hasta el 6% de su facturación anual global. La medida surge tras una investigación de dos años impulsada por la Comisión Europea en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la normativa que obliga a las grandes plataformas a identificar y reducir los riesgos asociados a sus servicios.

De acuerdo con las conclusiones preliminares del organismo, Meta no evaluó correctamente el impacto que generan funciones como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y los sistemas de recomendación personalizados , mecanismos que, según Bruselas, pueden favorecer conductas adictivas, especialmente entre adolescentes y niños.

"Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales", sostuvo Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

La funcionaria consideró que el diseño actual de Facebook e Instagram resulta "demasiado adictivo" y adelantó que la Comisión analiza exigir cambios como desactivar por defecto la reproducción automática y el desplazamiento infinito, incorporar pausas que limiten el tiempo de uso y reducir la influencia de los algoritmos diseñados para maximizar la interacción.

De no cumplir con las exigencias, Meta se arriesga a enfrentar una multa de hasta el 6% de su facturación anual global.

Bruselas también cuestionó la eficacia de las herramientas que Meta implementó para mitigar esos riesgos. Según el organismo, los límites de uso pueden desactivarse fácilmente y los controles parentales requieren conocimientos técnicos y tiempo, lo que reduce su utilidad para las familias.

La investigación se da en medio de un creciente debate internacional sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los menores, mientras distintos países avanzan con proyectos para restringir el acceso de adolescentes y niños a estas plataformas.

La respuesta de Meta

La compañía negó las acusaciones y aseguró que las conclusiones preliminares no reflejan las medidas que adoptó para proteger a los usuarios más jóvenes. "No estamos de acuerdo con estas conclusiones preliminares, que no tienen debidamente en cuenta las importantes medidas que hemos adoptado para proteger a los adolescentes", afirmó Ben Walters, vocero de Meta.

La empresa destacó la implementación de las denominadas "cuentas para adolescentes", que incorporan protecciones automáticas y herramientas para que los padres puedan limitar el tiempo de uso y restringir el acceso nocturno a Instagram. Además, aseguró que continuará colaborando con los reguladores europeos.

La presión sobre Meta crece en Europa y Estados Unidos

La avanzada del frente regulatorio contra Meta no se limita a la Unión Europea. El mes pasado, la empresa no consiguió que fueran desestimadas las demandas presentadas por fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos, quienes sostienen que Facebook e Instagram fueron diseñadas para generar dependencia entre los menores.

En paralelo, la Comisión Europea mantiene abiertas otras investigaciones contra la compañía. Una de ellas analiza los llamados "efectos de madriguera de conejo", vinculados a algoritmos que llevan a los usuarios a consumir contenidos cada vez más similares durante períodos prolongados. Otra busca determinar si Meta hace lo suficiente para impedir que menores de 13 años accedan a sus plataformas.

La empresa podrá responder ahora a las conclusiones preliminares antes de que Bruselas adopte una decisión definitiva en los próximos meses.

Mientras tanto, la Comisión Europea espera recibir la próxima semana un informe de expertos que podría abrir la puerta a una eventual prohibición del uso de redes sociales por parte de adolescentes en toda la Unión Europea, una iniciativa que, según medios europeos, Ursula von der Leyen podría presentar formalmente en septiembre durante su discurso sobre el estado de la Unión.