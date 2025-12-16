Encontraron muerto a un chico que se metió a nadar con dos menores en la Costanera + Seguir en









El joven llegó esta mañana con dos menores a la Costanera. Testigos indicaron que vieron a la víctima entrar al agua y desaparecer a los pocos minutos.

Las autoridades precisarán las causas del deceso y descartar la participación de terceros.

Un joven de 20 años fue hallado muerto en el Río de la Plata luego de haber desaparecido esta mañana. Había ingresado al agua a la altura de la Costanera para pescar y fue intensamente buscado cerca de la desembocadura del arroyo Ugarteche.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio se desarrolló poco antes del mediodía, cuando el joven llegó con dos menores a la Costanera para pescar. Testigos presenciales, entre ellos pescadores, declararon que vieron cómo la víctima entró al agua y desapareció a los pocos minutos.

Por su parte, los niños alertaron a las autoridades sobre la situación tras ver que no volvía. Luego del aviso, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, Prefectura Naval Argentina y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Encontraron muerto a un chico de 20 años que había entrado a pescar en el Río de La Plata El objetivo fue localizar al joven lo más rápido posible por la zona de su desaparición. En paralelo, agentes especializados asistieron a los menores y aseguraron la escena para avanzar de acuerdo a los protocolos de rescate.

Prefectura Naval realizó un rastreo intensivo en el sector de la desembocadura del arroyo Ugarteche, guiados por las últimas coordenadas dadas por los testigos. Minutos más tarde, uno de los equipos localizó el cuerpo en el agua.

arroyo ugarteche Prefectura Naval realizó un rastreo intensivo en el sector de la desembocadura del arroyo Ugarteche. Google Maps El hallazgo activó el procedimiento de recuperación, en el que participaron integrantes del GER Caballito a la par de su traslado a la orilla. Ya en la costa, el SAME confirmó el fallecimiento del joven, cuya identidad aún no se conoció. Las autoridades decidieron abrir una investigación para precisar las causas del deceso y descartar la participación de terceros. Ante el caso, las autoridades reiteraron las advertencias oficiales sobre los riesgos de bañarse y realizar actividades acuáticas en sectores no habilitados. Un estudio del CONICET reveló contaminación por ibuprofeno, paracetamol y sildenafil en el Río de la Plata Un reciente estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) reveló la presencia de varios fármacos en cursos de agua superficiales del Río de la Plata. Entre ellos, se pudieron visualizar restos de ibuprofeno, paracetamol y sildenafil, entre otros. Se trata de un análisis liderado por los investigadores junto a la Universidad Nacional de La Plata. Desde allí revelaron contaminación de carbamazepina, paracetamol, ibuprofeno y sildenafil, conocido comercialmente como viagra. El equipo científico a cargo del estudio pertenece Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), dependiente del CONICET. Entre sus tareas, analizaron muestras de agua de diversos ríos y arroyos que desembocan en el Río de la Plata.

Temas La Plata